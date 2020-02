Hannover

WLAN für alle: Damit möglichst viele Schüler vom Digitalpakt des Bundes profitieren, hat Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski jetzt im Schulausschuss vorgeschlagen, dass alle Schulen bis 2024 ein Basis-WLAN erhalten sollen. Das gilt für Grundschulen genauso wie für Gymnasien oder Gesamtschulen. Bereits vorhandene Netzwerkinfrastrukturen sollen genutzt werden, für den Support wäre die Stadt und nicht mehr wie jetzt häufig ein IT-begeisterter Lehrer in seiner Freizeit zuständig. Für den WLAN-Ausbau soll jede Schule 30.000 Euro aus dem Digitalpakt erhalten, zudem eine Kopfpauschale in selber Höhe.

Welche Schule bekommt zuerst WLAN?

Angeschlossen werden sollen die Schulen zwischen 2021 bis 2024 nach einer noch nicht festgelegten Reihenfolge. Für das Ranking spielen die technischen Voraussetzungen wie der Stand der Breitbandplanung und die interne Vernetzung eine Rolle, aber auch soziale Kriterien wie die Zahl der Sprachlernschüler oder der Kinder mit Handicap oder auch die Frage, ob die Schule in einem sozialen Brennpunkt liegt.

In einer nichtöffentlichen Sondersitzung will der Ausschuss in Kürze noch einmal über die Kriterien diskutieren. Afra Gamoori ( SPD) betonte am Mittwoch, dass für die Sozialdemokraten die sozialen Kriterien besonders entscheidend sind.

Stadt will Programm zum digitalen Lernen ausweiten

Wie Dezernentin Rzyski sagte, sieht der weitere Ausbau des Medienentwicklungsprogramms der Stadt vor, dass die Pilotschulen, die das digitale Lernen getestet haben, aus dem Test in einigen Jahrgängen oder Klassen einen Regelbetrieb für die gesamte Schule machen. Dazu gehören die Integrierte Gesamtschule Linden, die Gerhart-Hauptmann-Realschule, die Egestorff-Grundschule sowie die Gymnasien Käthe-Kollwitz-Schule, Humboldtschule und die Helene-Lange-Schule.

Alle Schulen in der Stadt sollen ab August 2020 das Online-Portal www.schulen-hannover.de nutzen können. Ab dem nächsten Schuljahr können Schulen, die jetzt Tablets einsetzen, diese auch ins Mobile Device Management der Stadt integrieren, um so den Einstieg ins mobile Lernen zu ermöglichen. Zudem sollen mithilfe des Digitalpakts weitere Schulen in der Pilotprogramm der Stadt aufgenommen werden, Details dazu sind noch völlig offen.

Von Saskia Döhner