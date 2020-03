Hannover

Alle reden vom Lernen mit digitalen Medien. An der Südstadtschule ist das vorerst noch ein frommer Wunsch. „Was soll ich über Tabletklassen reden, wenn ich nur in ganz wenigen Räumen überhaupt ein stabiles WLAN habe?“, fragt Christian Reichenstorfer, Leiter der Südstadtschule.

Es ist die einzige Haupt- und Realschule in der Stadt, auch eine Primarstufe gehört dazu. „Was nützen mir digitale Tafeln, wenn feste LAN-Kabel fehlen?“ Der 46-jährige Schulleiter fühlt sich in Sachen Digitalisierung abgehängt. Ihm fehlt die passende Infrastruktur, und ohne die geht es nicht.

So wie Reichenstorfer und seiner Schule dürfte es vielen Einrichtungen in Hannover gehen. Die meisten Schulgebäude sind in die Jahre gekommen, viele sind 50 Jahre und älter, von der pädagogischen Zukunft sind sie noch ganz weit entfernt. Und im Rest Niedersachsens ist das nicht anders.

Digitale Lernplattformen sind längst nicht Standard

Das zeigt auch die aktuelle Corona-Krise. Sie wäre eigentlich der beste Praxistest für Lernen ohne Klassenzimmer. Weil aber die Ausstattung in vielen Schulen im Land noch zu wünschen übrig lässt und digitale Lernplattformen noch längst nicht überall Standard sind, hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) verfügt, dass der Unterricht ersatzlos ausfällt, die Schulen keine verpflichtenden Aufgaben stellen dürfen, die dann zur Bewertung herangezogen werden. Es gilt das Prinzip der Freiwilligkeit. Wenn Schulen über Lernplattformen Aufgaben zum Wiederholen ausgeben, dann ist das ein Angebot, das die Schüler annehmen können oder auch nicht.

Reichenstorfer ist allerdings auch davon überzeugt, dass nicht alles gut ist, nur weil es digital ist: „Gute digitale Ausstattung bedeutet nicht gleich automatisch auch guter Unterricht.“ Frontalunterricht sei auch mit digitaler Tafel möglich. „Schule ist kein Kinosaal.“ Es gehe nicht darum, dass der Lehrer etwas zeige, sondern darum, dass die Schüler mitmachten.

WLAN für alle Schulen bis 2024?

Bis 2024 will die Stadt Hannover alle ihre Schulen mit einem stabilen WLAN ausstatten. Dafür sollen die Mittel aus dem Digitalpakt des Bundes – immerhin 30.000 Euro pro Schule plus eine jeweilige Schülerkopfpauschale – eingesetzt werden. „Das ist ein ehrgeiziges Ziel“, sagt der Leiter der Südstadtschule. „Ich würde mich freuen, wenn das so schnell gelänge.“ Immerhin müssen Kabel quer durch die Schulgebäude verlegt werden, und das in Gebäuden, in denen der Hausmeister wegen der Asbestgefahr vielerorts nicht einmal ein Loch in die Wand bohren darf, um ein Whiteboard aufzuhängen.

„Man darf sich alles wünschen“

Die Schulen haben bei der Stadt ihren Medienentwicklungsplan eingereicht und auch gesagt, was sie sich im einzelnen an digitaler Technik wünschen: „Das war wie Weihnachten“, sagt Schulleiter Reichenstorfer: „Man durfte sich alles wünschen.“

„Aber nichts kommt“

„Aber nichts davon kommt“, ergänzt Detlef Holze (58) ein wenig sarkastisch. Der Mathematik- und Sportlehrer kümmert sich auch um den Informatikunterricht im Wahlpflichtbereich des Realschulzweiges. Da könne er seinen Schülern allenfalls Grundkenntnisse in Informatik vermitteln, für umfassende Medienkompetenzerziehung fehlten Raum und Mittel. Jugendliche hätten zwar teuere Smartphones, wie man aber damit Google Maps nutze, um einen Weg zu finden, wüssten viele nicht. Sie gingen zu positiv an die Netzwelt heran, vom Recht am eigenen Bild wüssten viele nicht.

Zwei 20 Jahre alte Computerräume

Die Südstadtschule hat zwei Computerräume. In einem haben die Rechner eine pädagogische Oberfläche und werden vom Lehrergerät gesteuert, im anderen kann man mit dem PC ungehindert ins Internet. Mit modernem Lernen habe das allerdings nicht viel zu tun, sagt Holze. Erstens seien die Computer gut 20 Jahre alt, zum anderen seien die beiden Räume bei 26 Klassen in der Schule nahezu immer besetzt. In der vierten Klasse haben die Schüler eine Stunde Computerunterricht pro Woche, ebenfalls in den Jahrgängen fünf und sechs. In diesen Stunden sind die Räume also immer geblockt.

Eine Stunde Computerraum für zehn Minuten Onlinerecherche?

„Zu 80 Prozent nutzen Schüler digitale Medien für Recherche“, sagt Holze. Wenn man die Jugendlichen für zehn Minuten im Geschichts- oder Erdkundeunterricht etwas googlen lassen wolle, benötige man dafür nicht eine Stunde lang den Computerraum, und es sei viel zu aufwendig und unruhig für so kurze Zeit mit allen Schülern in einen anderen Raum zu gehen.

Zu Hause könne man die Schüler auch nicht online recherchieren lassen, sagt Reichenstorfer: „Einigen Schülern fehlt das Equipment, bei anderen ist die Datenflatrate schon zur Monatsmitte aufgebraucht.“ Digitaler Unterricht dürfe nicht ins Private verlagert werden, findet er: „Das ist eigentlich Sache der Schule.“ Mit Hausaufgaben sei das so eine Sache, sagt Holze, egal, ob analog oder digital, drei oder vier Schüler machten sie, aber viele auch nicht.

Wer wartet die digitalen Geräte?

Vier Fachräume und ein Großgruppenraum sollen an der Südstadtschule bald mit digitalen Tafeln und WLAN versorgt werden, gerade die Englischlehrer freuten sich schon darauf, sagt der Rektor. Fast noch wichtiger als die digitale Grundausstattung sei der technische Support: „Ich bin kein Systemadministrator.“ Jahrelang habe sich ein Vaters eines Schülers um die Wartung der Computer gekümmert, selbst als sein Kind die Schule längst verlassen hatte. Aber das sei ja keine wirkliche Lösung. Und externe Hilfe sei teuer. Für eine Stunde Arbeit mit Anfahrt habe die Schule einmal 1400 Euro an einen Techniker zahlen müssen, das könne man sich ja auch nicht alle zwei Wochen leisten.

Lehrer basteln sich ihre eigenen Lösungen

Viel sei derzeit Flickschusterei, kritisiert Holze. So habe jede Schule ihr eigenes Programm, um etwa Zeugnisse digital zu erstellen: „Warum stellt das Land keine zentrale Software für alle zur Verfügung?“ Manche Lehrer bastelten sich mit Beamer und Laptop ihre eigenen digitalen Lösungen, um dann doch an der Steckdose zu scheitern, die aus der Wand falle. Es sei ein böses Vorurteil, dass Pädagogen lieber alles beim alten Analogen lassen wollten, sagt Holze: „90 Prozent unserer Kollegen wünschen sich digitale Lösungen.“

Die neuen Medien sollten dort eingesetzt werden, wo dies pädagogisch sinnvoll sei, sagen Reichenstorfer und Holze. Es gehe nicht um ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-Als auch.

