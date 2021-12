Hannover

Niedersachsens Gymnasien sind weiter schlecht für den digitalen Unterricht gerüstet. Dies zeigt eine bundesweite Umfrage des Deutschen Philologenverbandes. Niedersächsische Lehrkräfte an Gymnasien berichten häufiger von einer mangelhaften Ausstattung der Schulen, die Situation ergibt ein schlechteres Bild als im Bundesdurchschnitt.

Digitalisierung in Niedersachsen besonders schlecht

Über 20 Prozent der Umfrageteilnehmer kamen aus Niedersachsen. „Diese überdurchschnittliche Beteiligung weist bereits darauf hin, wie groß die Mängel an unseren Schulen sind“, sagt Horst Audritz, Vorsitzender des Philologenverbandes Niedersachsen. So gaben nur 34 Prozent der niedersächsischen Teilnehmer an, bisher von ihrem Dienstherrn ein digitales Endgerät erhalten zu haben. Bundesweit haben inzwischen 57 Prozent der Lehrkräfte ein Gerät bekommen.

Mehrzahl der Gymnasien hat schlechtes WLAN

52 Prozent der niedersächsischen Lehrkräfte (bundesweit knapp 50 Prozent) beklagt, dass an ihrer Schule das WLAN nicht optimal für den Unterricht nutzbar sei. Besonders katastrophal aber bewerten die Teilnehmer aus Niedersachsen die fachliche Betreuung: Über 63 Prozent vermissen eine professionelle IT-Administration an ihrer Schule.

„Diese Ergebnisse sind für uns nicht verwunderlich, der Austausch mit unseren Schulen bestätigt genau diese Mängel“, sagt Audritz. Der Philologenverband hatte die Situation bereits in der Vergangenheit wiederholt kritisiert. „Es wird Zeit, die digitale Ausstattung der Schulen endlich zur Chefsache zu erklären und hier dringend nachzusteuern“, fordert der Verbandschef. Die Anpassung des Unterrichts an die digitalen Anforderungen sei grundsätzlich unumgänglich. In der Pandemie hätten die Mängel außerdem die Unterrichtssituation beim Homeschooling erschwert.

Die Umfrage wurde im Oktober und November 2021 online durchgeführt. Es beteiligten sich bundesweit 6690 Lehrkräfte an Gymnasien und zum Abitur führenden Schulen im gesamten Bundesgebiet.

Von Bärbel Hilbig