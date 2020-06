Hannover

Wie soll es mit der Digitalisierung der Schulen in Hannover weitergehen? Die Stadt steht vor einer Grundsatzentscheidung: Soll das Modellprojekt zum digitalen Lernen, das derzeit an sechs Pilotschulen im Stadtgebiet läuft, mit dem Geld aus dem Digitalpakt auf sechs weitere Schulen ausgedehnt werden? Oder soll die Stadt das Geld lieber dafür verwenden, alle Schulen noch in diesem Jahr mit ordentlichem WLAN auszustatten? Für die Schüler- und Elternvertreter ist die Sache klar: Sie möchten, dass alle Schulen von dem Geld profitieren.

Einen entsprechenden Antrag haben Schüler- und Elternvertreter am Mittwochabend im Bildungsausschuss mit Unterstützung von CDU, AfD und Piraten beschlossen. Ob der Wunsch von Schülern und Eltern aber am Ende Bestand haben wird, ist die große Frage. Denn im Rat, der in der kommenden Woche endgültig entscheiden muss, dürfen die Vertreter von Schülern und Eltern nicht mitstimmen. Dort haben SPD, FDP und Grüne die Mehrheit; das Bündnis stimmte im Ausschuss gegen den Antrag der Elternvertreter.

20 Millionen Euro für 99 Schulen

Für das Modellprojekt hat die Stadt an sechs Pilotschulen die Einrichtung von Tabletklassen ermöglicht und herkömmliche Kreidetafeln durch sogenannte Whiteboards ersetzt, um das digitale Lernen zu fördern. Das wollte die Verwaltung nun ausdehnen und schlug vor, das Modell auf die Grundschule Am Welfenplatz, die Otfried-Preußler-Schule in der Südstadt, das Gymnasium Limmer, die Goetheschule, die Ricarda-Huch-Schule und die Leonore-Goldschmidt-Schule auszuweiten. Aus dem Digitalpakt des Bundes kann die Stadt mit rund 20,2 Millionen Euro rechnen, die sie auf 99 allgemeinbildende Schulen verteilen kann. Bislang hat Hannover aber noch kein Geld beantragt.

Infrastruktur an allen Schulen verbessern: Elternvertreter Ralf Popp. Quelle: Samantha Franson

Dagegen sagte Elternvertreter Ralf Popp in der Sitzung des Bildungsausschusses, es sei wichtiger, dass die technische Infrastruktur an allen Schulen verbessert werde und nicht nur an ausgewählten Standorten. Auch Stefanie Matz, schulpolitische Sprecherin der CDU, betonte, es sei besser, viel Geld für viele Schulen auszugeben statt viel Geld für wenige Schulen. „Wie die Stadt den Digitalpakt umsetzt, damit sind wir nicht einverstanden. Alle Schulen sollten das Geld zur Verfügung gestellt bekommen, und dann entscheiden können, was sie damit machen möchten.“

„Stadt soll auch Mietkauf fördern“

Die Elternvertreter fordern zudem, dass die Stadt arme Familien, die Tablets für ihre Kinder anschaffen müssen, nicht nur bei der monatlichen Miete von rund 15 Euro monatlich, sondern auch beim teureren Mietkauf unterstützt. Denn es sei besser, wenn die Familien nach drei Jahren ein – wenn auch veraltetes – Tablet besäßen als gar keines, sagte Elternvertreter Michael Balke. Generell müssen die Tablets, mit denen die Schüler künftig digital lernen sollen, von den Eltern angeschafft werden.

Anspruch auf staatliche Unterstützung haben nur Familien, die Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben, sowie Familien, in denen zwei Schulkinder am digitalen Lernen teilnehmen. Da übernimmt die Stadt 40 Prozent der Mietkosten. Wenn Eltern das Tablet kaufen statt mieten wollen, müssen sie rund 500 Euro bezahlen. Staatliche Förderung gibt es dafür nicht.

Die Dienstgeräte für die Lehrer müsse das Land, nicht die Stadt bezahlen, meinen die Elternvertreter und bekommen darin Unterstützung von Lehrervertreterin Susan Bartels de Pareja. „Wir dürfen das Land nicht aus seiner Verantwortung entlassen, Dienstgeräte benötigen nicht nur Lehrkräfte in Hannover, sondern alle Pädagogen in Niedersachsen“, sagt sie.

Von Saskia Döhner