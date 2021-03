Hannover

Die Region Hannover hat bis Ende Februar 25 Anträge für Förderung aus dem Digitalpakt gestellt, die vom Land bewilligt worden sind und jetzt nach und nach verteilt werden sollen. Damit sollen bis Ende 2021 rund 30 Prozent der insgesamt 10,6 Millionen Euro abgeflossen sein. Das hat Peter Stauß, Leiter des Fachbereichs Schulen, am Dienstag im Schulausschuss der Region betont.

Jede Schule bekommt aus dem Digitalpakt des Bundes einen Sockelbetrag von 30.000 Euro und dann noch eine Kopfpauschale pro Schüler. Für den flächendeckenden WLAN-Ausbau in den Schulen sollen bis Ende des Jahres rund 3 Millionen Euro abgerufen werden, bis Ende 2024 dann weitere rund 6,5 Millionen Euro. Bildungsdezernent Ulf-Birger Franz sagte, dass alle Schulen in der Region bis 2024 ans Glasfasernetz angeschlossen werden sollen.

Zudem gibt es ein Sofortprogramm von Bund und Land, aus dem digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler angeschafft werden. Hier wurden für insgesamt fast 1,4 Millionen Euro an den berufsbildenden Schulen und den Förderschulen rund 3000 Endgeräte finanziert. Aus dem Masterplan Digitalisierung des Landes werden ebenfalls ausgewählte Projekte gefördert, etwa eine Kooperation der Anna-Siemsen-Schule mit der BBS-ME zur Pflege mit Robotern.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwei große Schulneubauten in Planung

Außer dem Digitalausbau hat die Region auch noch zwei weitere Großbauprojekte bei den Schulen vor der Brust. So soll die Justus-Liebig-Schule, die bislang auf drei Standorte in der Stadt verteilt ist, für rund 76,3 Millionen Euro an der Heisterbergallee neugebaut werden. Zudem will die Region den Neubau der Gutzmannschule in Langenhagen jetzt doch voranbringen, wie Dezernent Franz sagte. Dazu soll es eine Sondersitzung des Gremiums im Mai geben. Der Neubau der Sprachförderschule in Langenhagen soll rund 30 Millionen Euro kosten und war bereits 2017 von der Regionsversammlung beschlossen worden. Elternvertreter und die CDU hatten kritisiert, dass die Planungen verschleppt würden.

Von Saskia Döhner