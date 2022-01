Vor fast drei Jahren hat der Bund seinen Digitalpakt Schule beschlossen – jetzt endlich hat die Stadt Hannover die ersten knapp 12 Millionen Euro daraus bekommen. Mit dem Geld soll die technische Ausstattung in den Schulen vorankommen.

„Ein schöner Tag“: Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD, li.) übergibt im Neuen Rathaus Bewilligungsbescheide für den Digitalausbau in den Schulen in Höhe von insgesamt 11,6 Millionen Euro an Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (re.). Der hannoversche SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Politze (Mitte) freut sich mit. Quelle: Ilona Hottmann