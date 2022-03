Hannover

In Hannovers Nacht kehrt das Leben wieder zurück – zumindest auf dem Papier. Ab Freitag dürfen auch Ungeimpfte wieder ins Theater, Clubs dürfen unter 2G-plus-Bedingungen und mit Maske wieder öffnen. Doch die Betreiber sind skeptisch.

„Das ist eine reine Mogelpackung und bringt mehr Probleme als Erleichterung“, sagt Martin Polomka, dessen Diskos (Palo, RP5, Baggi) am Raschplatz wohl jeder kennt, der in Hannover aufgewachsen ist. So sei die Maskenpflicht schwer zu überblicken – denn wer trinkt oder raucht, nimmt seine Maske dafür natürlich erlaubterweise ab. Noch immer weiß Polomka deshalb nicht, ob er überhaupt aufmachen wird. Bitter für die Mitarbeiter, die weiter im Ungewissen bleiben: Sie waren lange in Kurzarbeit und sehnen sich nach einer vollständigen Öffnung der Clubs, so Polomka.

„Vollkommen realitätsfern“

Theo Vagt wird die Dax-Bierbörse am Bredero-Hochhaus öffnen, wirklich glücklich mit den Vorgaben ist aber auch er nicht. „Wir werden uns streng an die Vorschriften halten und bei Verstößen hart durchgreifen.“ Auch kleinere Läden sind skeptisch: „Die Maßnahmen sind vollkommen realitätsfern und nicht umsetzbar“, sagt Holger Schön vom Glitzerkeller Hannover, der bis auf Weiteres geschlossen bleibt.

Will loslegen: Nico Röger (Hannover Concerts) in der ZAG-Arena – hier treten in der kommenden Woche Genesis auf. Quelle: Samantha Franson

Hannover Concerts will „für jede Veranstaltung neu entscheiden“, so Nico Röger, geschäftsführender Gesellschafter. Für Genesis am 10. und 11. März bleibt es bei 2G plus. „Oberstes Priorität hat für uns die Sicherheit der Besucher.“ Und deshalb gilt für die Capitol-Konzerte – die auch mit 3G stattfinden könnten – die 2G-Regel. Lockerung bei den Konzerten: ja, aber mit Maßen: „Wir versuchen, einen Mittelweg zu fahren.“ Die Agentur Living Concerts wird bis Ende März keine Konzerte anbieten – Tanzen mit Maske sei schwer vorstellbar, heißt es.

Hybrid-März in Oper und Schauspiel

In Oper und Schauspiel werden die geltenden Abstandsregelungen nicht von einem Tag zum anderen aufgehoben. Der Grund sind die Vorverkaufsregelungen. „Wer eine Karte unter den Voraussetzungen der Abstandsregelungen gekauft hat, der behält auch sein Anrecht auf Abstand“, sagt Nils Wendtland, der Sprecher des Schauspiels. Das gilt für alle Karten, die vor dem 5. März verkauft worden sind. So kommt es in Oper und Schauspiel zu einem „Hybrid-März“ (so Wendtland) – das Schachbrettmuster, das durch die Abstände entsteht, wird im Laufe des Monats allmählich abgebaut. Im April sollen dann die Abstände ganz fallen und ausverkaufte Vorstellungen in Oper (1200 Plätze) und Schauspiel (630 Plätze) wieder möglich sein.

Die NDR Radiophilharmonie hält bei ihren Konzerten im Großen Sendesaal im März und im April noch an der Belegung mit Abstand im Schachbrettmuster fest. Das Tragen einer Maske am Platz ist aber nicht mehr verpflichtend. Auch Pro Musica setzt für die Konzerte im März im Großen Sendesaal und im Kuppelsaal noch auf diese Belegung auf Abstand.

„Wir machen ab Freitag 3G, Maske bis zum Platz und vorläufig eine freiwillige Begrenzung auf 70 Prozent Auslastung, um Abstand gewährleisten zu können“, sagt Jan Schmitz vom Theater am Küchengarten. Die erste Vorstellung unter diesen Bedingungen bestreitet am Sonnabend der Musikkabarettist Christoph Reuter. Von Freitag an gilt im Pavillon: 2G, es muss keine Maske am Platz getragen werden, wenn Abstand gehalten werden kann. Bei voller Auslastung bleibt die Maske auch während der Vorstellung auf. Wer ein Getränk zu sich nehmen will, kann das draußen oder am Platz tun, aber nicht im Foyer.

In Desimos Spezialclub gilt ab Freitag 3G, der Saal des Lindener Apollo-Kinos wird nur bis 50 Prozent ausgelastet. Allerdings sieht Entertainer und Veranstalter Desimo gelassen auf die kommenden Wochen: „Wir haben bis zum nächsten Öffnungsschritt am 20. März nur eine Show am kommenden Montag mit dem Zauberer Mellow. Danach sehen wir weiter.“ Das GOP wechselt am Freitag auf 3G und fährt die Publikumskapazität im Georgspalast von derzeit maximal 240 auf dann 290 hoch. Zur sehen ist die Show „Circus“ mit dem ukrainischen Zirkustheater Bingo, am kommenden Montag ist das hannoversche Rückblickersextett Salon Herbert Royal zu Gast.

