Bis 2030 soll die Bevölkerung in Hannover um 15.400 Bewohner zunehmen. Die Umlandskommunen sollen um 13.700 Menschen wachsen. Diese Zahlen hatte Hannovers Baudezernent Uwe Bodemann kürzlich bekannt gegeben. Doch wo sollen die Menschen wohnen? Der Wohnungsmarkt ist schon jetzt angespannt, Gewerbeflächen sind rar. Sorgen machen sich daher in Hannover vor allem Kleingärtner. Seit 2015 engagieren sich einige von ihnen im Aktionsbündnis gegen Kleingartenzerstörung. Sie warnen davor, dass Kleingärten und Befürworter von geringen Mieten gegeneinander ausgespielt werden. Es gehe um Klimaschutz und Flächenerhalt für die nachfolgenden Generationen. Doch die Frage nach Wohnraum bleibt. Und genau um diese Problematik geht es beim nächsten HAZ-Forum.

Wie vereinbart man den Bedarf nach Wohnraum mit Platz für genügend Gärten in Hannover? Die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette diskutiert beim HAZ-Forum mit. Quelle: Katrin Kutter

Das Forum beginnt am Dienstag, 25. Februar, um 19 Uhr. An der Diskussion nimmt auch die Erste Stadträtin und Wirtschaft- und Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette teil. Sie trifft auf Reinhard Martinsen, der Vizepräsident im Bezirksverband Hannover der Kleingärtner. Auch Vertreter des Aktionsbündnis gegen Kleingartenzerstörung sind beim Forum dabei. Die Moderation übernimmt HAZ-Redakteur Conrad von Meding.

Fühlt sich in Gartenlauben sichtlich wohl: Reinhard Martinsen ist Vizepräsident im Bezirksverband Hannover der Kleingärtner. Quelle: Insa Catherine Hagemann

Das Forum finden dem Thema entsprechend in einer Kleingartenkolonie statt. Die Redaktion lädt daher in das Restaurant Radieschen ein. Das Restaurant liegt in der Kolonie Dornröschen am Fliederweg, die Adresse lautet In der Steintormasch 47. Einlass ist um 18 Uhr. Los geht’s um 19 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldungen sind per E-Mail an hannover@haz.de mit dem Stichwort „HAZ-Forum“ möglich.

HAZ-Leser können an diese Adresse auch schon jetzt Fragen an die Redaktion schicken.

Von Jan Sedelies