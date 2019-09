Hannover

Im Mosaiksaal des Neuen Rathauses wird am Dienstag, 24. September, über die Zukunft der Pflege diskutiert. Unter dem Titel „Ambulant vor Stationär – Ein Weg vor dem Aus?“ lädt der Seniorenbeirat zu einer Diskussion über Fachkräftemangel und den Ausstieg der Wohlfahrtsverbände aus der ambulante Pflege ein. Zu Gast sind der Professor für Pflegewissenschaften an der Hochschule Osnabrück, Andreas Büscher, die Leiterin des Fachbereich Senioren der Stadt Hannover, Dagmar Vogt-Janssen, und Dirk von der Osten, stellvertretender Vorsitzender der AWO Region Hannover und Geschäftsführer der AWO Jugend- und Sozialdienste gGmbH. Beginn ist um 14.30 Uhr. Um eine Anmeldung unter der Telefonnummer (0511) 16 84 37 97 oder unter per E-Mail an seniorenbeirat@hannover-stadt.de wird gebeten. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Von Jan Sedelies