Hannover

Am kommenden Montag wollte sich der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne den Fragen der HAZ-Leserschaft zum Thema Bildung in der Corona-Krise stellen. Nun wird das HAZ-Forum zum Thema Schulen jedoch verschoben. Am Montag, 22. März, diskutiert die Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer. Auch Kultusminister Tonne ist bei der Ministerpräsidentenrunde dabei. Das HAZ-Forum wird entsprechend nachgeholt. Ein Ersatztermin soll schnell bekannt gegeben werden.

Vor genau einem Jahr veränderte die Corona-Krise den Alltag in den niedersächsischen Bildungseinrichtungen grundsätzlich. Erstmals wurden Schulen, Krippen, Kitas, Horte und Kindertagespflegeeinrichtungen für vorerst fünf Wochen geschlossen. Klassenfahrten, Schüleraustausche, Ausflüge und Schulabschlussfeste wurden verboten. Mehr als eine Million Schüler waren von der drastischen Maßnahme betroffen. Seitdem hat sich das Lernen umfassend verändert.

Kultusminister Tonne im HAZ-Forum

Der niedersächsische Kultusminister, Grant Hendrik Tonne, stellt sich nun einer Spezialausgabe des HAZ-Forum und zieht Bilanz.

Die Diskussionsrunde, die live auf HAZ.de als Stream zu sehen ist, soll sich um Homeschooling und Wechselunterricht drehen, um Lüftungsszenarien, Hygienekonzepte und Laufwege. Um die Frage, wie Schüler und Schülerinnen mit der Ausnahmesituation zurecht kommen, und welche Konzepte das Land hat, um den Unterricht sicher zu machen.

Digitalisierung bleibt ein Dauerthema

Dabei dürfte es auch um die Fragen der Digitalisierung von Schulen in Niedersachsen gehen. Vor der Pandemie klagte zum Beispiel eine Schule in Garbsen darüber, dass kein flächendeckendes WLAN angeboten werden könne. Gleichzeitig plante das Land Niedersachsen aber Informatik zum Pflichtfach zu machen.

Die Corona-Krise hat gezeigt, wie nötig die Digitalisierung im Bildungsbereich ist. Daher geht es beim Forum auch um Fragen, wie die technische Ausstattung der Schulen bewältigt werden kann und wie Lehrkräfte entsprechend geschult werden.

So können Sie mitmachen:

Im Zentrum des Forums sollen aber die Fragen der HAZ-Leser und -Leserinnen stehen. Ab sofort können Sie uns Ihre Fragen schicken – per E-Mail mit dem Stichwort „HAZ-Forum Bildung“ an die Adresse hannover@haz.de. Wer anonym bleiben möchte, vermerkt es entsprechend.

Zum Forum werden zusätzlich Experten und Expertinnen aus dem Bildungsbereich zugeschaltet.

Von Jan Sedelies