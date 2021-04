Hannover

Nach einer hitzigen Diskussion im Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide – vor allem zwischen SPD und Grünen – ist ein neuer Name für die General-Wever-Straße gefunden. Künftig wird sie Ada-Lessing-Straße heißen, benannt nach der deutschen und tschechoslowakischen Kommunalpolitikerin, die in Hannover geboren wurde. Die Anwohner selbst hatten sich für eine Umbenennung in Helmut-Schmidt-Straße ausgesprochen, doch der Vorschlag fand keine Mehrheit.

Für den neuen Namen Ada-Lessing-Straße stimmten am Donnerstagabend die Vertreter von CDU, AfD, Linken, Grünen und FPD im Bezirksrat. Sie kamen zusammen auf zwölf Stimmen – und hatten somit die Mehrheit.

Die SPD-Fraktion enthielt sich. Laut Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic, der auch Mitglied des Bezirksrats ist, hat Lessing in Anderten gewohnt, nicht in Bothfeld oder dem Sahlkamp. Zudem gebe es die Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule in Mitte. Mit seinem Beschluss nehme der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide zudem den anderen Ortsgremien die Chance, ihrerseits eine Straße nach Ada Lessing in ihrem jeweiligen Umfeld zu benennen.

Für Christopher Steiner, Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Bezirksrat, war dieses Argument nicht zulässig. Schließlich habe es in Bothfeld früher bereits einen Schulstandort mit dem Namen Ada Lessing gegeben, erklärte er.

Mehrere Namen zur Auswahl

Die Sozialdemokraten hatten für eine Umbenennung in Helmut-Schmidt-Straße plädiert. Der verstorbene Altkanzler sei allgemein in der Bevölkerung angesehen, meinte Claudia Heinrich, Vorsitzende der SPD im Bezirksrat. Dieser Vorschlag bekam bei der Abstimmung aber nur sieben Jastimmen der Sozialdemokraten, sieben Neinstimmen und fünf Enthaltungen.

Nachdem die SPD-Fraktion merkte, dass die anderen Parteien diesen Namensvorschlag nicht mittragen würden, versuchten sie, die Entscheidung zu vertagen. Doch die Grünen stellten sich dagegen und beantragten die sofortige Abstimmung. Zur Auswahl standen noch die Namen Alan-Kurdi-Straße, Marie-Juchacz-Straße, Hildegard-Hamm-Brücher-Straße und Mileva-Marić-Straße.

Anwohner mehrheitlich für Helmut Schmidt

Die Anwohner der General-Wever-Straße konnten ihrerseits Namensvorschläge favorisieren. Trotzdem hat der Bezirksrat laut Antrag die letzte Entscheidungshoheit. Von den 851 Anliegern meldeten sich 109 zurück. 58 stimmten für Helmut Schmidt, 36 für Ada Lessing, und 11 für Alan Kurdi. „Helmut Schmidt hat fast die absolute Mehrheit – und wir stimmen dagegen“, sagte Ahmetovic in diesem Zusammenhang. Ihm widersprach CDU-Fraktionschefin Jutta Barth: „Von 800 haben sich 700 Personen gar nicht geäußert.“

Grüne bevorzugen Frauennamen

Der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide hatte die Bewohner der Straße erst nach dem Beschluss zur Umbenennung beteiligt. Eine zunächst geplante Informationsveranstaltung musste wegen Corona ausfallen – und wurde anschließend online nicht mehr von den Bürgern gewünscht. Die Anlieger werden nun zeitnah angeschrieben und können gegen die Entscheidung des Bezirksrats noch Rechtsmittel einlegen. „Ich finde das schon sehr abenteuerlich, insbesondere von den Grünen“, meinte Heinrich. „Insbesondere, wenn wir ein Beteiligungsverfahren mit Füßen treten.“ SPD und Grüne hatten die Umbenennung in der Vergangenheit vorangetrieben. Grünen-Fraktionschef Steiner erklärte, dass nicht nur die Anwohner berücksichtigt werden sollten. Er sei der Ansicht, dass die Wähler der Grünen eine Frau favorisierten würden.

Wer war General Wever?

Über die grundsätzliche Umbenennung der Straße hatte der Bezirksrat bereits im September 2019 entschieden. Die General-Wever-Straße ist nach Walther Wever benannt. Er war zwar kein Mitglied des NSDAP, hatte aber ab dem Jahr 1933 als Zivilist in verdeckter Mission die Militärluftfahrt in Deutschland mitaufgebaut. Nach der offiziellen Gründung des Luftfahrtministeriums 1935 war er der dritte Entscheidungsträger in dieser Behörde. In seinen Zuständigkeitsbereich fielen Personal, Organisation und Ausbildung. Er starb allerdings schon 1936 bei einem Flugzeugunglück. Die Benennung der General-Wever-Straße ist laut dem wissenschaftlichen Beirat eine Ehrung Wevers durch die Nationalsozialisten gewesen.

Von Laura Ebeling