Hannover

Die Polizei sucht dringend Zeugen nach einer Reihe von Sachbeschädigungen am Sonntagnachmittag in Döhren. In der Wolfenbütteler Straße waren in der Zeit zwischen 14.30 und 16 Uhr insgesamt 17 Fahrzeuge, die am Straßenrand abgestellt worden waren, mit einem spitzen Gegenstand beschädigt worden. Kratzer im Lack wiesen acht VW, zwei Ford, ein Opel, ein Alfa Romeo, ein Mitsubishi, ein Renault, ein Toyota, ein BMW und ein Citroen auf.

Die Höhe des Gesamtschadens konnte bislang nicht ermittelt werden. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 1093620 entgegen.

Von tm