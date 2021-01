Hannover

Eine überraschende Entdeckung hat ein 57-jähriger Autobesitzer am Neujahrstag in Hannover-Döhren gemacht. In seinem an der Leineinsel abgestellten Ford stieß er nach einem Spaziergang auf einen schlafenden Mann und informierte die Polizei. Der Eindringling erklärte, er wisse nicht, wie er in das Auto gekommen sei.

Scheiben des Autos waren beschlagen

Der 57-Jährige hatte am Neujahrsnachmittag einen Spaziergang gemacht und war dabei auch an seinem abgestellten Ford vorbeigekommen. Er bemerkte zwar, dass die Scheiben des Autos beschlagen waren, dachte sich zunächst jedoch nichts dabei. Als er auf seinem Rückweg gegen 16.15 Uhr wieder an seinem Wagen vorbeikam, fiel ihm aber auf, dass jetzt das Standlicht eingeschaltet war. Er wurde misstrauisch, blickte ins Innere des Fahrzeugs und entdeckte dort Mann, der es sich in dem Auto gemütlich gemacht hatte und schlief.

Der 57-Jährige weckte den Eindringling und verständigte die Polizei. Der Autobesitzer hatte zudem bemerkt, dass die Plastikverkleidung unterhalb des Lenkrads abgerissen und Kabel freigelegt worden waren. Im Rucksack des Eindringlings stieß der 57-Jährige außerdem auf die Bedienungsanleitung des Ford.

Eindringling entschuldigt sich

Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der 43-Jährige kooperativ und entschuldigte sich bei dem Autobesitzer. Er konnte sich nicht erklären, wie er in das Auto gelangt war. Aufgebrochen hatte er den Wagen nicht. Es fanden sich keinerlei Spuren an dem Fahrzeug. Vermutlich hatte der 57-Jährige vergessen, sein Auto abzuschließen.

Bei der Durchsuchung des 43-Jährigen stieß die Polizei auf Betäubungsmittel und entsprechendes Zubehör. Die Beamten beschlagnahmten die Drogen. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen versuchten Diebstahls ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß.

Von Tobias Morchner