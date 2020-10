Hannover

Wie so viele Veranstaltungen ist in diesem Jahr auch das Döhrener Kürbisfest der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen – betroffen war allerdings nur das gemeinsame Treffen auf dem Fiedelerplatz. Denn die Interessengemeinschaft Döhrener Geschäftsleute (IDG) hatte zahlreiche von der Hannoverschen Volksbank gesponserte Kürbisse an Kindertagesstätten im Stadtbezirk Döhren-Wülfel weitergereicht, und die Kinder wurden kreativ.

Partykürbis mit verwegenem Kopfschmuck

Viele fantasievolle Kreationen entstanden im Spätsommer, ein Modell mit Mund-Nasen-Bedeckung war allerdings nicht dabei. Schlussendlich kürte die Jury des IDG-Vorstands drei Siegerkürbisse. Die Rotkreuz-Kita Kinderbahnhof Wunderland aus der Zeißstraße hatte einen Partykürbis gestaltet, mit verwegenem Kopfschmuck und farbenfrohen Bändern. Mit beeindruckend großen Fühlern wartete das Bienen-Modell des Kinderhauses St. Petri aus der Querstraße auf, und in einen Apfel hatte die Kita Windröschenweg ihren Kürbis verwandelt. Alle drei Einrichtungen dürfen sich als Belohnung über einen Scheck von je 200 Euro freuen.

Anzeige

Die schönsten Kürbisse werden noch ein paar Tage lang in Döhrener Geschäften zu sehen sein. Im kommenden Jahr, hofft der Vorstand um den Vorsitzenden Michael Kellner, soll die große Kürbisparty dann wieder auf dem Fiedelerplatz stattfinden – wenn das leidige Virus dem fröhlichen Miteinander nicht mehr die Ernte verhagelt.

Von Michael Zgoll