Döhren

Die abknickende Vorfahrt an der Kreuzung von Thurnithistraße und An der Wollebahn provoziert gelegentlich gefährliche Situationen: Mitunter übersehen Autofahrer, die nicht der Vorfahrtstraße folgen, querende Radfahrer. Um die Risiken zumindest in einer Fahrtrichtung zu minimieren, hat der Bezirksrat Döhren-Wülfel in seiner vergangenen Sitzung einstimmig einen SPD-Antrag gebilligt, die Verwaltung möge den Radweg der Thurnithistraße Richtung Peiner Straße an der Querung An der Wollebahn auf der Fahrbahn rot markieren.

Rote Markierung soll Kreuzung sicherer machen

In den vergangenen Jahren seien an dieser Döhrener Kreuzung schon viele Beinaheunfälle zu verzeichnen gewesen, heißt es im Antrag der Sozialdemokraten. Viele Autofahrer würden „in Eile auf oder über den kreuzenden Radweg“ rollen und somit den Radfahrern die Vorfahrt nehmen. Eine rote Markierung an der Ostseite der Thurnithistraße könne helfen, diese Kreuzung sicherer zu machen, hofft der Bezirksrat.

Lesen Sie auch

Von Michael Zgoll