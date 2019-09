Hannover

Pendler mussten am Dienstagmorgen auf der Hildesheimer Straße in Döhren einige Behinderungen in Kauf nehmen. Die Strecke war nach einem Unfall gegen 8.45 Uhr stadtauswärts etwa in Höhe der Abelmannstraße knapp zwei Stunden lang gesperrt.

Nach Angaben der Polizei war eine 39-jährige Frau in einem Ford S-Max auf der Kreuzung mit dem Toyota Yaris eines 81-Jährigen zusammengestoßen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die 39-Jährige bei Grün von der Hildesheimer Straße nach links abgebogen war. Der Fahrer des Toyota hatte offenbar das Rotlicht der für ihn geltenden Ampel missachtet und seinen Weg in Richtung Laatzen fortgesetzt.

Bei dem Zusammenstoß trugen die Fahrer beider Autos leichte Verletzungen davon. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf insgesamt rund 5000 Euro. Die Beamten suchten Zeugen, die genaue Hinweise zu dem Unfall geben können. Sie sollen sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter der Nummer (0511) 1 09 18 88.

Von Tobias Morchner