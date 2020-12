Döhren

Ende November hat das Unternehmen Rossmann seine Filiale an der Peiner Straße/Ecke Hildesheimer Straße nach 40 Jahren geschlossen. Für viele Menschen in Döhren war der Markt eine feste Größe. Derzeit steht noch nicht fest, was mit dem Gebäude passiert. Deshalb will die SPD-Fraktion in der Bezirksratssitzung am Donnerstag, 10. Dezember, dazu näheres von der Stadtverwaltung wissen. Es zeichne sich nun doch eine neue Nutzung des Grundstücks durch den Grundeigentümer ab, schreiben die Sozialdemokraten in ihrem Antrag. Deshalb wollen sie wissen, ob es für das Grundstück schon eine Bauvoranfrage oder einen Bauantrag gibt.

Neuer Rhythmus für Papierabholung

Der Abfallentsorgungsbetrieb Aha hat angekündigt, den Papiermüll im gesamten Stadtgebiet in Zukunft nur noch alle zwei Wochen, anstatt einmal pro Woche abholen zu wollen. Laut Aha lohne sich die wöchentliche Abfuhr nicht mehr, da der Altpapierpreis so stark gesunken sei. Doch bereits jetzt gebe es im Stadtbezirk an mehreren Stellen Probleme mit der Papierentsorgung, begründet die SPD-Fraktion ihren Antrag. Darin fordert sie, die wöchentliche Papierabfuhr im Stadtbezirk Döhren-Wülfel beizubehalten.

Anzeige

Wann können Obdachlose einziehen?

In der kalten Jahreszeit haben es Obdachlose besonders schwer. In Zeiten der Pandemie hat sich die Situation noch verschlechtert. In einem seit April leer stehenden Mehrfamilienhaus in Döhren, in dem mehrere Jahre lang Flüchtlinge gewohnt haben, will die Stadt nun Obdachlose unterbringen. Wann die Wohnungslosen einziehen können, will die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen von der Stadtverwaltung wissen und hat einen entsprechenden Antrag gestellt.

Mehr Sicherheit für Radfahrer gefordert

In einem gemeinsamen Antrag mit der CDU fordern die Grünen außerdem mehr Sicherheit für Fahrradfahrer auf der Westseite vom Hohen Weg zwischen Peiner Straße und Friedhofsallee. Die Bezirksratspolitiker möchten, dass der Radweg neu markiert und außerdem eine Radwegefurt über die Kreuzung Hoher Weg/Friedhofsallee angelegt wird.

Bezirksratsherr Björn-Christian Seela ( FDP) fordert die Verwaltung in seinem Antrag auf, auf der Straße Am Schafbrinke vor der Einmündung der Eupener Straße einen Fußgängerüberweg einzurichten.

Die öffentliche Sitzung beginnt am Donnerstag, 10. Dezember, um 18 Uhr im Freizeitheim Döhren, Thurnithisaal, An der Wollebahn 1. Die Zuschauer werden gebeten, wegen der Corona-Pandemie auf das Einhalten der Abstände zu achten. Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen wird dringend empfohlen.

Von Lisa Eimermacher