Aus der Stadt Döhren-Wülfel Radwege sollen saniert werden – aber wann? Die Verwaltung antwortet auf einen Bezirksratsantrag aus 2015 und stellt geplante Baumaßnahmen vor. Etliche Vorschläge hält die Stadt aber für nicht durchführbar – etwa das Ausweisen neuer Fahrradstraßen.

Dieses Schild am Abzweig des Hohen Wegs von der Peiner Straße ist bislang der einzige sichtbare Ausfluss aus der Vorschlagsliste des Bezirksrats. Das Bild unten zeigt den Radweg an der Salzburger Straße in Waldhausen - für Zweiradfahrer eine Zumutung. Quelle: Foto: Michael Zgoll