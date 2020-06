Döhren

Der Bezirksrat Döhren-Wülfel hat in seiner jüngsten Sitzung bewiesen, dass er sich auch um die kleinen Dinge im Stadtbezirk kümmert – etwa um fehlende Schrauben am Fuße von Sitzbänken. Die SPD-Fraktion hatte angefragt, warum es bei etlichen Bänken nahe des Toilettenhäuschens am Fiedelerplatz an Verbindungsschrauben zwischen Metallbeinen und Steinplatten mangelt. Ein Bürger habe die Sozialdemokraten auf die „gefährliche Situation“ aufmerksam gemacht, dass einige Sitzgelegenheiten gar nur noch mit einer Schraube am Boden fixiert seien. Die Bänke in Döhren sollten, so die SPD, „unverzüglich wieder befestigt werden, weil diese sehr oft von Müttern und Kindern sowie älteren Menschen regelmäßig genutzt werden“.

Verwaltung wusste Bescheid

Wie Bezirksratsbetreuerin Gundula Ohlhorst erklärte, sei der Verwaltung durchaus bekannt, dass an den besagten Bänken nur zwei von vier Schrauben angebracht seien – und dies sei Absicht. Die Interessengemeinschaft Döhrener Geschäftsleute habe eine Reduzierung der Schraubenzahl gewünscht, da die Sitzgelegenheiten bei Veranstaltungen stören würden und im Bedarfsfall schnell demontiert oder wieder aufgebaut werden sollten. Dass Bänke in Teilen nur noch mit einer Schraube fixiert seien, habe die Stadt nicht gewusst, allerdings sei die Standsicherheit eines derartigen Sitzmöbels bei normaler Nutzung trotzdem gegeben.

Anzeige

Aufgrund der Anfrage im Bezirksrat scheint nun aber auch die Stadtverwaltung die Gefährlichkeit der Situation erkannt zu haben. Sie will die Bänke jeweils wieder mit vier Schrauben befestigen, und das noch bis Ende Mai. Ab Juni können sich somit alle ruhesuchenden Döhrener wieder beruhigt auf den Bänken nahe dem Klohäuschen niederlassen und müssen nicht fürchten, dass sich eine der Holz-Metall-Konstruktionen bei allzu aktivem Sitzen um ein paar Zentimeter verschiebt.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Michael Zgoll