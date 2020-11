Döhren

Die Kinder der Bernwardswiese wie Lara Fölger können nun wieder auf einer sicheren, neuen Ponywippe spielen. Über die Crowdfunding-Plattform Viele schaffen mehr der Hannoverschen Volksbank hat Laras Mutter und eine der freiwilligen Helferinnen der Wiese in der Döhrener Masch, Nadine Fölger, seit Mitte Juli Spenden für neue Spielgeräte gesammelt. Denn diese waren in die Jahre gekommen. Die morsche Wippe konnte nicht mehr repariert werden und musste deshalb ersetzt werden. Das erwartete Ziel von 2000 Euro wurde zum Ende der Crowdfunding-Aktion Mitte September vierfach übertroffen. 246 Unterstützer haben insgesamt 8194 Euro gespendet.

Volksbank gibt 2430 Euro dazu

So konnte nicht nur die Anschaffung einer neuen Ponywippe ermöglicht werden, sondern bald waren auch weitere Erneuerungen möglich. „Damit wird der Spielplatz noch attraktiver“, sagt die Volksbank-Firmenkundenbetreuerin Nadine Fölger. Über die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ können Vereine und gemeinnützige Initiativen aus dem Geschäftsgebiet der Bank ihre Projekte kostenlos vorstellen und so Fans und Unterstützer für die finanzielle Umsetzung sammeln. „Für jeden Unterstützer, der mindestens 10 Euro spendet, legt die Volksbank noch einmal 10 Euro dazu“, sagt Filialleiter Jörg Schiereck. 2430 Euro hat die Volksbank Hannover beigesteuert. Insgesamt sind also 10.624 Euro zusammengekommen.

Anzeige

Von den übrigen Spendeneinnahmen soll das Terrassendach repariert werden. Außerdem sei angedacht, das Rutschenhaus instandzusetzen, eine neue Sitzgruppe an der Boulebahn, sowie ein neues Schaukelmotorrad und einen neuen Basketballkorb anzuschaffen. Im Frühjahr soll dies umgesetzt werden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Bereits vor dem Crowdfunding hatten einige freiwillige Helfer angepackt. „Die Metallspielgeräte aus den Sechzigerjahren konnten in diesem Jahr einen neuen Farbanstrich erhalten“, sagt Fölger. Für die Reparatur des Gasthaus-Daches hat der Bezirksrat Döhren 3000 Euro zur Verfügung gestellt.

Ehrenamtliche zur Betreuung der Wiese gesucht

Die Bernwardswiese ist eine Sport- und Begegnungsstätte und gehört der katholischen Kirchengemeinde St. Bernward, ist aber wirtschaftlich unabhängig. Die Wiese ist ein Treffpunkt für jedermann und umfasst einen Bier- und Kaffeegarten, einen großen Bolzplatz und einen Spielplatz. Etwa 70 Ehrenamtliche kümmern sich um die Gäste des Biergartens und die Instandhaltung der Spielgeräte. Das Wiesenteam sucht dringend neue Helfer. Wer möchte, kann sich bis März melden und sich beliebig oft beteiligen.

Der Regelbetrieb wird ab Ende April aufgenommen. Im November findet keine Bewirtung statt. Ab Dezember soll es sonntags von 11 bis 13 Uhr wieder Frühschoppen geben, falls es die Corona-Regelungen erlauben. Die Bernwardswiese wird im kommenden Jahr 60 Jahre alt.

Lesen Sie auch

Von Lisa Eimermacher