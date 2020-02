Hannover

Marlena Robin-Winn, die Geschäftsführerin des Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellen-Registers, ist neue Ehrenritterin Humoris Causa der Döhrener Funkenartillerie Blau-Weiß. Bereits zum 58. Mal hat Hannovers ältester Karnevalsverein einen Politiker, Unternehmer oder anderen Prominenten ausgezeichnet, der sich um den Humor besonders verdient gemacht hat. Die Laudatio hält traditionell der Preisträger des vergangenen Jahres.

In diesem Fall ist es die Chefin des Landesmuseums, Katja Lembke (55), die vor 400 Gästen im ausverkauften Hangar No. 5 spricht. Eigentlich müsste die Ehrenritterin Robin Hood und nicht Robin-Winn heißen, sagt sie. Denn schließlich sammle sie Spenden für die Schwächsten. Sie sei stolz auf ihr Helfersyndrom und in Hannover irgendwie omnipräsent. „Lieber einen Orden zuviel als eine Spende zu wenig“, sagt Lembke schmunzelnd.

„Hochburg des Karnevals“

Auf charmante und humorvolle Art verstehe Robin-Winn es, Menschen einzufangen und als Unterstützer für ihre Projekte zu gewinnen, sagt Blau-Weiß-Präsident Martin Weber (51) und verweist das alljährliche Benefiz-Entenrennen am Maschsee. Gerade ist er selbst für 44 Jahre Vereinsmitgliedschaft in der Funkenartillerie geehrt worden. Nun überreicht er Ehrenkappe, Urkunde und Nadel an Robin-Winn: „Ein dreifaches Döhren Alaaf!“

Zur Galerie Mit Funkengarde und Funkenmariechen, Elferrat und Büttenreden – so war die Galasitzung, bei der Marlena Robin-Winn ausgezeichnet wurde.

Schon Kurfürstin Sophie feierte Karneval

Hannover sei eine Hochburg des Karnevals, sagt Robin-Winn (72) in ihrer Antrittsrede in der Bütt und erinnert an den Karneval, den Kurfürstin Sophie nach venezianischem Vorbild nach Herrenhausen holte, damit ihr Ehemann Ernst-August nicht mehr nach Venedig fahren und dort Geld verprassen musste. Die Medizinerin hat selbst im Jahr 2006 den Verein „Kurfürstlich Venezianischer Karneval zu Hannover“ mitgegründet, um das barocke Spektakel wiederzubeleben.

Robin-Winn reiht sich als Ehrenritterin in eine lange Reihe großer Namen ein. Den Humor-Ehrenorden haben auch schon der frühere Landtagspräsident Horst Milde, der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke, der Präsident des Sozialverbandes, Adolf Bauer, der ehemalige Bundeswirtschafts- und -gesundheitsminister Philipp Rösler und Landesbischof Ralf Meister erhalten.

Von Saskia Döhner