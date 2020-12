In der Zeit ohne regulären Schulunterricht ist auch an der Suthwiesenschule deutlich geworden, wie schwierig die Situation in manchen Familien ist. Deshalb arbeitet die Schule mit der Kulturinitiative Döhren-Wülfel-Mittelfeld zusammen. Mit ihr sollen die Kinder Freizeiteinrichtungen besuchen, Gesellschaftsspiele spielen und lernen.