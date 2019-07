Nationalsozialismus - Dokument in Hannover belegt: SA-Mann will beim Reichstagsbrand 1933 geholfen haben Marinus van der Lubbe wurde verurteilt. Aber Historiker streiten bis heute, wer 1933 wirklich hinter dem Reichstagsbrand steckte. Jetzt ist in Hannover ein einzigartiges Dokument aufgetaucht: Es schürt den Verdacht, dass die SA ihre Finger im Spiel hatte.

27. Februar 1933 – der Reichstag in Berlin in Flammen. Ein überraschendes Dokument aus Hannover könnte nun untermauern, was viele Historiker vermuten: Die Brandstiftung war keinesfalls die Tat eines einzelnen. Quelle: Stapleton Historical Collection