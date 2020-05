Hannover

Für Archivare wie Carsten Stühring brechen gerade ungewöhnliche Zeiten an. Im Normalfall beschäftigen er und seine Kollegen vom Stadtarchiv Hannover sich mit Ereignissen, die weit in der Vergangenheit liegen. In den fünf Jahren, in denen der Sachgebietsleiter der Bestände bereits im Stadtarchiv arbeitet, habe er zum Beispiel viele Unterlagen aus der 68er-Bewegung übernommen und in das Archiv einsortiert, sagt Stühring. Doch seit einigen Wochen schauen die Historiker verstärkt auf die Gegenwart. Die Corona-Pandemie stufen die Archivare schon jetzt als historisches Ereignis ein und beginnen daher bereits, Dokumente anzufragen.

Ahnen, was Historiker später an Corona interessiert

„Wir gehen davon aus, dass das Thema Corona eine lange Wirkung haben wird“, sagt Stühring. Was genau Historiker in der Zukunft interessiert, wisse man nie so richtig, sagt der Archivar. Daher versuchten er und seine Mitarbeiter, möglichst viel Material zu sammeln.

„Das ist ein besonderes Ereignis, das auf alle Fachbereiche wirkt“, sagt Carsten Stühring. Für Archivare sei das sehr spannend. Quelle: Katrin Kutter

Ins Stadtarchiv kommt Schriftgut – dazu gehören Texte und Bilder – der Arbeit von Bürgermeister, Rat und den Verwaltungsorganen. Außerdem zum Beispiel Urkunden, Vereinsschriftgut und Nachlasse von untergegangenen Wirtschaftsunternehmen. Normalerweise seien die Ereignisse, deren Dokumentation das Archiv sammelt, gut planbar und einem konkreten Bereich zuzuordnen, erklärt Stühring. So wisse er beispielsweise schon lange vorher, wann die nächste Ratssitzung ist, und er weiß auch ganz genau, dass er das Protokoll der Sitzung bekommen wird und welchem Bereich es zuzuordnen ist. Beim Thema Corona ist das anders.

„Das ist ein besonderes Ereignis, das auf alle Fachbereiche wirkt“, sagt Stühring. Es betreffe sowohl die Verwaltung als auch mehrere Bereiche der Regierung und so gut wie alle Menschen in den Kommunen der Region. „Der Bereich der Familie ist genauso involviert wie das Ordnungsamt“, sagt der 41-Jährige. Es sei eine Besonderheit, dass ein Ereignis „so in die Breite“ geht. „Für Archivare ist das sehr interessant“, sagt Stühring. Zudem passiere in wenigen Monaten sehr viel. „So ein Großereignis ist schon sehr selten.“

Viele Schriftstücke kommen aus dem Nachlass

Um alle wichtigen Dokumente der Corona-Zeit digital oder in Akten zu sammeln, erstellen Stühring und seine Kollegen schon jetzt Listen mit dem Schriftgut, das sie in den kommenden Monaten bei der Verwaltung anfragen wollen. Dazu gehören etwa Dokumente des Krisenstabs der Stadt oder der Schriftwechsel zwischen dem Fachbereich Familie und den Kitaleitungen zur Umsetzung der Notbetreuung. Stühring erklärt: Im Mittelpunkt stehe immer die Frage: Wie betreffen die Anordnungen die Bevölkerung?

Selbst Dokumente oder Fotos erstellen – das macht das Stadtarchiv Hannover nicht. Neben den Akten, die die Mitarbeiter in den kommenden Monaten bei den Fachbereichen der Stadt anfragen werden, warten die Historiker auf das, was die Menschen der Stadt ihnen zukommen lassen. Vor allem der Nachlass spiele hier eine große Rolle: Zum Beispiel Broschüren, Flugblätter und Fotos gelangen über diesen Weg ins Archiv. „Bevor sie es wegschmeißen, fragen ältere Menschen oder Nachkommen, ob wir die Dokumente haben wollen“, sagt Stühring. Viele Schriftstücke auch zur Corona-Zeit würden das Archiv daher erst in mehreren Jahrzehnten erreichen, prognostiziert der Historiker. Doch Archivare hätten „den Langzeitblick“ und seien „sehr geduldig“, sagt Stühring.

Von Lisa Neugebauer