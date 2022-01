Hannover

Ein Gedenkstein an der Kirchröder Brabeckstraße in Höhe des Hauses Nummer 84 erinnert an ein furchtbares Verbrechen, das am Abend des 22. Oktober 1987 zwei Polizeibeamte im Dienst das Leben kostete: die Zivilfahnder Rüdiger Schwedow und Ulrich Zastrutzki. Die Menschen Hannovers waren tief erschüttert in Trauer und Anteilnahme. 1500 Menschen kamen zur Trauerfeier in die Marktkirche.

Auszüge aus den damaligen Berichten der HAZ zur Tat, zur Festnahme der Verbrecher und zum Gerichtsverfahren, das mit der Verurteilung zu lebenslangen Haftstrafen endete, und zeichnen ein umfassendes Bild.

Einsatz an der Autowerkstatt

Der Einsatz, der am 22. Oktober 1987 für Zastrutzki und Schwedow tödlich endete und der die Hannoveraner erschütterte, hatte zunächst nach reiner Routine ausgesehen. Die Beamten vom Zivilstreifenkommando (ZSK) hatten den Hinweis bekommen, dass sich in der Seat-Werkstatt, die sich damals an der Ecke Döhrbruch/Brabeckstraße befand, am Abend drei Verdächtige, vermutlich Autoaufbrecher oder Kennzeichendiebe, treffen wollten: Wolfgang Sieloff, Klaus-Detlef Bergener und ein gewisser „Wolff“. Hinweise, dass diese extrem gefährlich sein könnten, gab es nicht. Von Sieloff war zu diesem Zeitpunkt nur bekannt, dass er ein flüchtiger Strafgefangener war, von Wolff wusste man gar nichts, und bei Bergener handelte es sich um einen polizeibekannten Drogensüchtigen, der auch selbst dealte. Gesucht wurde er zu diesem Zeitpunkt nicht.

Ulrich Zastrutzki leitete den Einsatz, unterstützt wurde er von Ulrich Schwedow, weiteren ZSK-Kollegen und Kriminalbeamten. Die Polizisten beobachteten die Werkstatt von ihren Fahrzeugen vom Döhrbruch und von der Brabeckstraße aus. Ein Beamter hielt sich in der Werkstatt versteckt. Gegen 18.30 Uhr kam von ihm über Funk die Mitteilung, dass ein blauer Audi quattro mit drei Personen auf den Hof der Firma gefahren sei. Die Besitzer hätten sie jedoch des Geländes verwiesen. Sieloff und besagter „Wolff“, der erst später als der Schwerverbrecher Dirk Dettmar identifiziert werden sollte, stiegen daraufhin aus dem Audi aus und gingen zu Fuß in Richtung des Ortskerns von Bemerode. Bergener raste mit dem Wagen davon.

Der Gedenkstein in der Brabeckstraße erinnert an den doppelten Polizistenmord. Quelle: Michael Thomas

Schusswechsel in der Dunkelheit

„Die Straßenbeleuchtung war zu dieser Zeit bereits eingeschaltet“, erinnerte sich der Beamte Burghard Schmerbach später. Er fuhr das zivile Dienstfahrzeug, in dem auch Rüdiger Schwedow saß. Gegenüber der Gaststätte Auerhahn wollte Schwedow die Verdächtigen stellen. Er hatte die Anhaltekelle in der Hand und rief laut „Polizei“. Ulrich Zastrutzki war zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit einem Kollegen ebenfalls ausgestiegen. Die Beamten gingen auf Sieloff und Dettmar zu. Sie hatten ihre Pistolen gezogen. Sekunden später kam es zu einem Handgemenge, es fielen Schüsse: Die Mörder trafen Zastrutzki mit drei Kugeln, die dritte durchschlug ihm die Halsschlagader. Schwedow starb durch einen Kopfschuß. Dettmar schoss danach auf die anderen Fahnder, die hinter ihren Fahrzeugen in Deckung gegangen waren. Sie erwiderten das Feuer. Die Todesschützen flüchteten schließlich im Schutz der Dunkelheit. Für die beiden Polizisten kam jede Hilfe zu spät.

Festnahme 15 Stunden nach der Tat in Limmer

Rund fünfzehn Stunden nach dem Mord an den beiden Zivilstreifenbeamten erschoss sich der 33-jährige Klaus-Detlef Bergener in der Straße Rote Reihe. Wolfgang Sieloff und Dirk Dettmar wurden Minuten später von einem Spezialeinsatzkommando überwältigt und festgenommen, als sie eine Wohnung in der Wunstorfer Straße verließen.

1500 Menschen waren bei der Trauerfeier in der Marktkirche. Quelle: Andre Spolvint

Am 29. Oktober nahmen bei der Trauerfeier in der Marktkirche 1500 Menschen Abschied von den toten Polizisten. Rüdiger Schwedow hätte an diesem Tag seinen 40. Geburtstag gefeiert.

Lebenslange Haft für Sieloff und Dettmar

Ein Jahr und fünf Tage nach dem Tod der beiden Beamten wurden Dettmar und Sieloff zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Verteidiger hatten Freispruch beantragt. In seiner Urteilsbegründung bescheinigte der Gerichtsvorsitzende den ermordeten Beamten absolut korrektes Verhalten. Die Mörder nahmen das Urteil mit unbewegten Mienen auf. Das Urteil gegen Sieloff musste später wegen eines Formfehlers wieder aufgehoben werden. Auch am Ende des Wiederholungsprozesses Anfang Juni 1990 lautete es jedoch auf lebenslang.

Dettmar gelingt ein Ausbruch – doch er sitzt wieder in Haft

Dirk Dettmar gehörte im Oktober 1991 zu jenen vier Gewalttätern, die aus der Justizvollzugsanstalt Celle ausgebrochen waren und mit einer spektakulären Geiselnahme, die sie durch halb Deutschland führte, bundesweit für Schlagzeilen sorgten. Das Landgericht Celle verurteilte Dettmar daraufhin zu weiteren zwölf Jahren Haft.

Zur Trauerfeier für die beiden ermordeten Polizisten in der Marktkirche kamen auch der damalige Ministerpräsident Ernst Albrecht (vorn rechts) und Landtagspräsident Edzard Blanke (vorne links), zwischen ihnen sind der spätere Bundeskanzler Gerhard Schröder und Hannovers damaliger Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg (beide SPD) zu sehen. Rechts hinter Albrecht der niedersächsische Innenminister Wilfried Hasselmann (CDU). Quelle: Eberhard Franke

Gemeinsam standen die Polizistenmörder Dettmar und Sieloff erneut Anfang 1994 vor Gericht. Sie mussten sich wegen Mordes an Hans Bolchert und Petra Dreier verantworten. Das Paar, das zur Bande von Sieloff und Dettmar gehört haben soll, verschwand wenige Tage vor den Morden in der Brabeckstraße. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft haben Sieloff und Dettmar die beiden umgebracht, um sie als Mitwisser geplanter Verbrechen zu beseitigen. Von dem Paar ist bis heute keine Spur gefunden worden.

Freispruch – und dann zurück in lebenslange Haft

Bei Dettmar und Sieloff fand allerdings man die Uhr des verschwundenen Hans Bolchert, ebenso seine Haus- und Autoschlüssel sowie andere Sachen aus seinem Privatbesitz. Dies reichte jedoch nicht zur Überführung der Angeklagten. Nachdem sich ihr Bandenkomplize Klaus Detlef Bergener selbst getötet hatte, brauchten sie nur zu schweigen – und der Verdacht auf Bergener als eventueller Mörder der beiden jungen Leute blieb im Raum.

Auch für den Kammervorsitzenden des Schwurgerichts blieb in der Urteilsbegründung nur das Fazit, das die letzten Beweise für eine Täterschaft der Angeklagten fehlten. Nach den Gesamtplädoyers von Verteidigung und Staatsanwalt war alles zu Ende. Die beiden Polizistenmörder, diesmal freigesprochen, verließen mit den selben gleichgültigen Mienen, mit denen sie den Prozess von Anfang verfolgt hatten, den Saal – zurück in ihre Zellen.

