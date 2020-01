Nordstadt

Es passiert selten, dass eine Straße nach einem Menschen benannt wird, der vielen anderen noch vertraut und wertvoll ist. Doris Krammling-Jöhrens, Mitbegründerin der alternativen Glockseeschule, ist so ein Mensch. Und als jetzt ein Straßenschild mit ihrem Namen enthüllt wurde, gab es im Georgengarten geradezu einen Volksauflauf. Viele Schüler und Lehrer der Schule, ehemalige Weggefährten und vor allem die Familie der 2011 verstorbenen Pädagogin feierten die Enthüllung des Schildes.

Schulgründerin löst NSDAP-Architekten ab

Der Bezirksrat Nord hatte sich im Juli 2019 für eine Neubenennung des Fuß- und Radwegs entschieden, der vorher Wickopweg hieß. Architekt, Professor und NSDAP-Parteimitglied Walther Wickop war beteiligt an der Entwicklung des „Generalplan Ost“, der auf die Eroberung von Teilen Osteuropas abzielte. „Wir wollen dagegen eine Frau ehren, die zukunftsweisende Impulse für Hannover eingebracht hat. Sie wollte Kindern freie Entfaltung und etwas anderes als volle Klassen bieten“, erklärte Bezirksbürgermeisterin Edeltraut Geschke ( SPD).

Als Geschke die Hülle von dem Straßenschild zog, funkelte es in der Sonne. „Es leuchtet, ist das schön!“, rief eine Frau. Die Gäste applaudierten und jubelten. Holger Braun, Leiter der Glockseeschule, dankte dem Bezirksrat. „Sie haben uns dazu verholfen, uns an Doris zu erinnern.“ In den vergangenen Wochen hatte es viele Gespräche mit jüngeren Schülern gegeben, die die charismatische Lehrerin nicht mehr selbst kennengelernt hatten.

Alternativschule gegen Widerstand durchgesetzt

„Sie wollte eine ganz andere Schule denken, die für die Schüler da ist. Es gab damals viel Widerstand, Skepsis und auch Streit“, berichtete Braun. Doch Doris Krammling-Jöhrens habe mit Ausdauer und Kraft von der Idee zu überzeugen gewusst. „Sie glaubte, dass sich Dinge zum Guten verändern lassen“, sagte der Schulleiter. Seit der Gründung 1972 hat die Pädagogin und Erziehungswissenschaftlerin bis 2009 selbst an der Alternativschule gearbeitet. Ihre eigenen Kinder Thomas Krammling und Imke Jöhrens gingen an die Glockseeschule, auch die beiden älteren Enkel Yoko und Carlo.

Tränen der Rührung über die Ehrung

Aufregt war an diesem Tag besonders Klaus Jöhrens. Den Witwer berührte die Ehrung für seine Frau, in seinen Augen glitzerten Tränen, den Enkeln ging es ebenso. „Ich bin gerührt und sehr stolz“, sagte Tochter Imke Jöhrens, die ihre beiden kleinen Kinder Lene und Janne mitgebracht hatte.

Die antiautoritäre Reformschule nutzte zuerst Gebäude des ehemaligen städtischen Fuhramts an der Glocksee, bis sie von der Calenberger Neustadt nach Döhren umzog. Doris Krammling-Jöhrens hat später mit ihrer Kollegin Ulrike Köhler eine wissenschaftliche Untersuchung über die Schule geschrieben. Köhler verspürte „unbändige Freude“ über die Straßenbenennung. „Das hat Doris verdient, weil sie eine herausragende Frau war.“

Anschließend spazierten die Gäste den Doris-Krammling-Jöhrens-Weg ab. Der viel genutzte Fuß- und Radweg verbindet Nordstadt und Linden, er beginnt im Georgengarten an Walter-Großmann-Weg sowie Herrenhäuser Allee und führt zur Dornröschenbrücke. Die Kinder hatten Malkreide dabei, sodass der Weg am Ende voller bunter Blumen, Wolken und Regenbogen war.

