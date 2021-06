Hannover

Eineinhalb Jahre sollte es dauern, bis die Dornröschenbrücke erneuert und wieder befahrbar ist – jetzt könnte sich die Zeit ohne eine Überquerungsmöglichkeit der Leine an dieser Stelle auf wenige Wochen verkürzen. In der Debatte um Abriss und Neubau der stark frequentierten Brücke zwischen Linden und Nordstadt deutet sich eine Lösung an.

Abriss erst, wenn neue Brücke fertig ist

Nach Informationen der HAZ plant die Stadtverwaltung, einen Brückenneubau in unmittelbarer Nähe der Dornröschenbrücke zu errichten. Während der Bauzeit könnte die alte Überquerung weiterhin genutzt werden. Sobald der Neubau fertig ist, wird die alte Brücke abgerissen und die neue Konstruktion in die Verankerungen an der bisherigen Stelle geschoben.

Grünen wollen Verbreiterung der Justus-Garten-Brücke

In der Ratspolitik kommt das neue Konzept gut an. „Ich begrüße das“, sagt Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin. Zugleich fordert er, die Justus-Garten-Brücke südöstlich der Dornröschenbrücke zu verbreitern. Über die schmale Brücke bewegen sich fast ebenso viele Menschen wie über die Dornröschenbrücke. Nach einer Zählung der Stadt überqueren die Dornröschenbrücke knapp 1,5 Millionen Radfahrer pro Jahr, die Justus-Garten-Brücke 1,2 Millionen jährlich.

Auch die FDP, Mitglied im Mehrheitsbündnis, ist von der Neubauidee für die Dornröschenbrücke angetan. „Ich freue mich riesig“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Statt eineinhalb Jahre müssten die Bürger nur einen Monat auf die Brückenverbindung verzichten.

Tatsächlich sollte die Dornröschenbrücke ursprünglich für die gesamte Bauzeit gesperrt bleiben. Radfahrer hätten Umwege inkauf nehmen müssen, und beim Dornröschen-Biergarten nahe der Brücke wären die Umsätze eingebrochen. Eine Behelfsbrücke zu errichten und später abzureißen, lehnte die Ratsmehrheit (SPD, Grüne, FDP) aus Kostengründen ab. Das Vorhaben hätte 700.000 Euro gekostet. Verworfen scheint auch die Idee, eine Fährverbindung über die Leine einzurichten.

