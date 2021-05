Hannover

Der geplante Abriss der Dornröschenbrücke über die Leine zwischen Linden und der Leibniz-Uni hat viel Ärger ausgelöst. Anderthalb Jahre soll es dauern, bis der Neubau fertig ist – so lange ist die einzige breite Rad- und Fußgängerverbindung an dieser Stelle gekappt. Jetzt stellt die Verwaltung das Verfahren noch einmal auf Null. Sie will versuchen, alternative Lösungen zu finden.

Kein Behelfsbau für die Dornröschenbrücke

Eine Behelfsbrücke für die Dauer der Bauzeit wird es wohl nicht geben. Ein entsprechender Antrag der CDU-Fraktion im Bauausschuss, die Verwaltung solle dies als Alternative berücksichtigen, fand keine Mehrheit. Die Mehrheitsfraktionen sprachen sich erneut dagegen aus, die bisher veranschlagten 700.000 Euro für solch eine Konstruktion auszugeben.

Ein derartig hoher Betrag für eine Zwischenlösung, die danach verschwinde, sei „nicht nachhaltig“, sagte Grünen-Politikerin Elisabeth Clausen-Muradian. Zumal sie für diese Summe nicht sechs Meter breit wäre wie die bisherige Brücke, sondern „eher ein schmaler Steg von zwei Metern“, sagte SPD-Fraktionschef Lars Kelich.

Fähre oder weitere Brücke?

Grünen-Ratsherr Daniel Gardemin hatte jüngst schon einmal eine Fährverbindung über die an dieser Stelle 70 Meter breite Leine ins Gespräch gebracht. Dem Vorschlag schließt sich inzwischen auch die Fraktion „Die Fraktion“ an. Derweil scheinen die Grünen aber zu einem anderen Vorschlag zu tendieren: Nachgedacht wird über eine zusätzliche Brücke, die aber dann auch langfristig Bestand haben soll.

Sie könnte möglicherweise neben der Justus-von-Garten-Brücke entstehen. Sie wäre während der Bauzeit die Ausweichbrücke, obwohl Radfahrer dann Umwege über zwei Brücken in kauf nehmen müssten. Vor allem aber ist sie deutlich schmaler als die Dornröschenbrücke – Radfahrende bezweifeln, dass sie zu Stoßzeiten den Verkehr aufnehmen kann.

„Wir fordern Gerechtigkeit“

Oliver Förste von der Fraktion „Die Fraktion“ schimpfte, dass beim Abriss von Brücken für Autofahrer immer Ersatzbrücken gebaut würden: „Die sind erheblich teurer.“ In Linden und Nordstadt sei die Quote der Autofahrer geringer, dafür werde mehr Rad gefahren. „Wir fordern Gerechtigkeit“, sagte Förste. Seine Fraktion habe nun auch Akteneinsicht beantragt. Er zweifele daran, dass die Brücke wirklich schon baufällig sei.

Was die angeblichen Ersatzbrücken für Autofahrer betraf, musste er sich aber von SPD-Mann Lars Kelich eines Besseren belehren lassen: „Egal ob über dem Weidetorkreisel oder an der B6-Baustelle im Norden Hannovers: Die Autofahrer müssen abfahren und stehen im Stau.“

Zwei Sommerperioden

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke spottete über die lange Bauzeit – in China würden Brücken innerhalb weniger Tage errichtet. Und Grünen-Politiker Gardemin ergänzte, in Unna sei eine Autobahnbrücke in 90 Tagen gebaut worden. „Warum eine Geh- und Radwegbrücke über zwei Sommerperioden abgerissen und neugebaut werden muss, ist mir ein Rätsel“, sagte Gardemin.

Die Verwaltung prüft jetzt Alternativen.

Von Conrad von Meding