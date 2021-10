Hannover

Getrennte Bereiche für Fußgänger und Radfahrer, Aussichtsbalkone und Mülleimer – das wünschen sich die Hannoveraner für die neue Dornröschenbrücke. Die Stadt Hannover hat in den vergangenen Monaten Meinungen von Bürgern zur beliebten Fahrrad-Verbindung zwischen Linden und Nordstadt eingeholt. Rund 1900 Menschen haben die Fragebögen ausgefüllt, überwiegend online. Die geplante Bauweise der neuen Dornröschenbrücke finde „überwiegend Zustimmung“, heißt es im Ergebnisbericht, den die Stadt jetzt auf ihrer Homepage veröffentlicht hat.

1,4 Millionen Radfahrer pro Jahr

Die Dornröschenbrücke passieren pro Jahr rund 1,4 Millionen Radfahrer. Auch ist die Brücke ein beliebter Treffpunkt, um dort an lauen Sommerabenden zusammenzusitzen, Bier zu trinken und zu feiern. Die Konstruktion ist jedoch in die Jahre gekommen und muss erneuert werden. Zunächst hatte die Stadt erwogen, Radfahrer und Fußgänger für die gesamte Bauzeit von eineinhalb Jahren umzuleiten. Dagegen erhob sich Protest, sodass die Stadt ihre Pläne nachbesserte.

Fünf Varianten der neuen Brücke hat die Stadt nun erstellt, einer gibt sie den Vorzug. Der Entwurf sieht eine Brücke in Bogenform vor, die direkt neben der alten Dornröschenbrücke konstruiert wird. Somit kann der Verkehr noch während der Bauzeit über die alte Brücke fließen. Später wird die alte Brücke abgerissen und die neue Konstruktion in die Halterungen der alten Brücke gehoben. Nur einen Monat müssten Radler und Fußgänger Umwege in Kauf nehmen. Zudem plant die Stadt, Aussichtsbalkone an den Seiten der Brücke anzubringen.

Drei Viertel der Befragten begrüßen „Aufenthaltsflächen“

In der Bürgerumfrage bekommt diese „Vorzugsvariante“ viel Zustimmung. 76 Prozent der Befragten freuen sich über die kurze Sperrzeit. Drei Viertel der Befragten begrüßen die Balkone als zusätzliche „Aufenthaltsflächen“ auf der Brücke. 15 Prozent befürchten, dass die Dornröschenbrücke dann noch stärker als Party-Treff genutzt werde. Die Lärmbelästigung nehme zu und der Radverkehr werde behindert, schreiben die Teilnehmer der Umfrage zur Begründung ihrer Kritik. Manche gehen sogar so weit, nächtliche Sperrzeiten für Partys auf der Brücke zu fordern. An sich sei die Brücke ein „wundervoller Ort um sich aufzuhalten“, heißt es in den Textkommentaren der Befragten, aber leider sei er zur Partymeile mutiert.

80 Prozent wünschen sich Mülleimer

Offenbar sind auch die Überbleibsel der Brücken-Partys ein Problem. Immerhin 22 Prozent der Befragten wünschen sich „keinen Müll“ auf der neuen Brücke. Mehr als 80 Prozent meinen, dass zu einer neuen Brücken-Ausstattung Mülleimer gehören. Einige fordern Glascontainer und Sammelbehälter für Pfandflaschen sowie angekettete Besen und Kehrbleche. Zudem sollten die Bereiche für Radfahrer und Fußgänger klar getrennt werden, meinen Befragte.

Mehr Sitzgelegenheiten am Ufer

Im Zuge der Bauarbeiten könnten auch die Uferbereiche zu beiden Seiten der Brücke umgestaltet werden, regt die Stadt an. In der Umfrage werden Bürger nach ihren Ideen gefragt. Einige wünschen sich mehr Sitzgelegenheiten am Wasser, Picknickbänke sowie einen Anleger für Boote. Andere fordern einen „Schallschutz“ vor dem Partylärm.

Die Stadt steigt jetzt in die Feinplanung ein. Der Rat muss dann über das endgültige Konzept entscheiden. Angepeilt ist, die neue Brücke bis 2024 fertig zu stellen.

Von Andreas Schinkel