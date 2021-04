Hannover

Mehr als 5600 Radfahrer sind auf Hannovers bekanntester Brückenverbindung zwischen Linden und Nordstadt unterwegs – täglich. Doch die Dornröschenbrücke ist in die Jahre gekommen und soll für 6 Millionen Euro erneuert werden. Die Bauzeit veranschlagt die Stadt Hannover mit eineinhalb Jahren. Zu viel Zeit, in der eine wichtige Radwegverbindung gekappt wäre, findet der Bezirksrat Linden-Limmer und fordert eine Behelfsbrücke für die Dauer der Bauzeit. Kosten: Rund 700.000 Euro. Dem Vorschlag erteilt die rot-grün-gelbe Ratsmehrheit jetzt eine Absage.

SPD und FDP gegen Behelfsbrücke

„Damit würden wir im Prinzip Geld verbrennen“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Aufwand und Ertrag stünden in keinem Verhältnis. Kelich weist darauf hin, dass die Umwege, die Radfahrer und Fußgänger durch den temporären Wegfall der Dornröschenbrücke nehmen müssen, durch eine Behelfsbrücke nicht wesentlich verkürzt würden. „Die Ersatzbrücke kann nicht direkt neben der Baustelle errichtet werden, sondern müsste weiter westlich in Richtung Schnellwegbrücke stehen“, sagt Kelich. Die 700.000 Euro sollten besser in den Ausbau des Radverkehrs gesteckt werden, findet er. Das sieht auch sein Kollege von der FDP so. „Mit der Summe könnte man viel Gutes für den Rad- und Fußverkehr in Hannover tun“, meint FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

Grüne: Bau darf nicht länger als drei Monate dauern

Die Grünen schließen sich ihren Bündnispartnern an, sehen aber Anlass zu Kritik. „Warum muss der Bau einer einfachen Rad- und Fußwegbrücke eineinhalb Jahre dauern?“, fragt sich Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin, der auch im Bezirksrat Linden-Limmer sitzt. Im Grunde könnten vorgefertigte Teile eingepasst werden, ähnlich wie bei den Brücken über den Mittellandkanal. Eigentlich dürfe die Bauzeit nicht mehr als drei Monate betragen, und dann bräuchte man auch keine Ersatzbrücke, findet Gardemin. Er befürchtet zudem, dass sich während der Bauzeit allzu viele Radler auf der schmalen Justus-Garten-Brücke östlich der Dornröschenbrücke drängeln.

Entwurf sieht Sitzgelegenheiten auf neuer Brücke vor

Noch ist ein politischer Beschluss nicht gefasst. Dem Vernehmen nach gibt es drei Varianten des Brückenbaus. Der von der Stadtverwaltung favorisierte Entwurf sieht unter anderem Sitzgelegenheiten auf der neuen Dornröschenbrücke vor. Tatsächlich haben viele Stadtteilbewohner den Überweg auch als Treffpunkt genutzt, um im Sommer bei einem Bier den Sonnenuntergang über der Leine zu genießen.

Im März kommenden Jahres will die Stadt mit den Bauarbeiten beginnen. Zuvor müssen Bezirksrat und Rat über das Vorhaben abstimmen. Aus dem Bezirksrat erhebt sich der Wunsch, eine Bürgerbeteiligung zum Brückenbau zu organisieren. „Wir wollten darüber diskutieren, wie wir die Verkehrsströme auf der Brücke ordnen“, sagt Gardemin.

