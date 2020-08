Hannover

Ein Polizeibeamter der Direktion Hannover ist am Wochenende in Dortmund auf einer Demo von Gegnern der Coronamaßnahmen aufgetreten. Auf der Bühne bezeichnete der Kriminalhauptkommissar Michael Fritsch die Politik und Medien als Lügner und die getroffenen Schutzmaßnahmen als „unrechtmäßig“. Außerdem zeichnete er das Bild einer kommenden, zweiten Nazi-Zeit und zweifelte an der Arbeit seiner Kollegen. Die Leitung der Polizeidirektion Hannover hat am Montag auf den Vorfall reagiert und den Mann vorerst von seinen Dienstgeschäften entbunden.

Der Beamte sagte bei der Demo, er sehe sich angesichts der Corona-Maßnahmen an das „dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte“ erinnert, in der sich die Sicherheitskräfte „schon einmal bedingungslosem Gehorsam unterworfen“ hätten. Mittlerweile habe er Angst, „dass sich gerade etwas in dieselbe Richtung entwickelt“. Er zweifelte zudem an der Arbeit seiner Kollegen in Berlin bei der Corona-Großdemo am 1. August, an der er selbst privat teilnahm: „Ich behaupte, die Auflösung war keine polizeiliche, sondern eine politische Entscheidung.“ Fritsch sprach zudem von Hunderttausenden statt der offiziell geschätzten 20.000 Teilnehmer.

Demo mit rechten Teilnehmern

Zu der „ Querdenken“-Demo am Sonntag in Dortmund kamen nach Behördenangaben rund 2800 Menschen, darunter auch rechte Gruppen. Fritsch betonte bei seinem Auftritt zwar, privat als Redner zu sprechen – gab sich dabei aber wiederholt als niedersächsischer Polizist zu erkennen. Der Beamte ist seit Jahren bei der Zentralstelle Technische Prävention der Polizei Hannover tätig. Er habe 1981 einen Eid auf das Grundgesetz abgelegt, „aber nicht auf ein politisches Programm oder Parteibuch geschworen“. Er sei niemandem zu bedingungslosem Gehorsam verpflichtet, er diene einzig und allein den Menschen – „denn ich bin ein Schutzmann“.

Deshalb sollten seine Kollegen nicht jede Anweisung blind befolgen: „Wir haben nicht nur das Recht, sondern die Pflicht zur Demonstration.“ Er appellierte, sich Befehle von Vorgesetzten nur noch schriftlich und namentlich unterschrieben geben zu lassen. „Denn wie heißt es: Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen.“ Darüber hinaus bediente sich Fritsch des bekannten Vokabulars der Anti-Corona-Szene: Die Maßnahmen seien „unrechtmäßig“, die Medien und Politiker Lügner, die sich ihr eigenes Grab schaufeln. Die Menschheit sei „weder blind noch blöd“. Auch die Gewaltenteilung gebe es längst nicht mehr.

Heftige Kritik im Netz

Seit Fritschs Auftritt am Sonntagnachmittag sieht sich Hannovers Polizeidirektion im Netz heftiger Kritik ausgesetzt. Twitter-Nutzer @Kayklatscht fragt beispielsweise, ob „das schon Vorbereitungen für einen Staatsstreich“ sind. Userin @Berg_Oetzi findet, nach seiner Rede ist der Beamte „nicht mehr tragbar für den Staatsdienst“. Andere wie @MikeGerman1890 hingegen springen Fritsch zur Seite: „Danke das es noch Leute mit Rückgrat bei der Polizei gibt!“. Der Hannover-Kreisverband der Satirepartei Die Partei fordert Aufklärung von der hiesigen Polizeidirektion.

Polizei erteilt Dienstverbot

Auf HAZ-Anfrage teilt deren Sprecher Michael Bertram mit, Fritsch sei ein Verbot der Dienstgeschäfte erteilt worden. Die Entscheidung fiel, weil der Betroffene nicht einfach nur Teilnehmer der Demo war, sondern aktiv auf der Bühne das Wort ergriff. Drei Monate haben die Ermittler nun Zeit, den Auftritt zu prüfen und zu bewerten. „Grundsätzlich gilt aber weiterhin die Unschuldsvermutung“, sagt Bertram. Auch Polizeibeamten stehe das Recht der Meinungsfreiheit zu.

Allerdings sei die Behörde sich des Spannungsfelds bewusst. Es werde daher verlangt, private Meinung und dienstliches Handeln „stets zwingend zu trennen“. Die Beamten müssten sich sowohl in der Freizeit, als auch im Dienst zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennen und für deren Erhalt eintreten. Sollten sich Zweifel ergeben, ist laut Bertram „ein dienstrechtliches Vorgehen obligatorisch“. Auch das Innenministerium stellt klar: „Beamtinnen und Beamte, die nicht auf dem Boden unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung stehen, haben keinen Platz in der niedersächsischen Polizei.“

