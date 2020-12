Hannover

Die Polizei in Hannover musste die Geschäftsschließungen wegen des Corona-Lockdowns in der Innenstadt zum Teil mit Zwang durchsetzen. Das bestätigte am Donnerstag ein Polizeisprecher. Beamte hätten die Filiale der Parfümeriekette Douglas in der Karmarschstraße, zwei Filialen der Kosmetikkette Rituals sowie ein Pfandleihhaus in der Schmiedestraße schließen müssen.

Seit Mittwoch gilt in Niedersachsen wie bundesweit der harte Corona-Lockdown. Die meisten Geschäfte müssen schließen – mit wenigen Ausnahmen, die für den Lebensmitteleinzelhandel und weitere Waren des täglichen Bedarfs gelten. Zu den Geschäften, die weiterhin öffnen dürfen, zählen unter anderem auch Drogerien – nicht jedoch Parfümerien und Kosmetikhändler.

Trick funktioniert nicht

Douglas und Rituals hatten mit einem Trick versucht, als Drogerien durchzukommen. Als Polizeibeamte am Mittwoch in den Filialen vorsprachen, legten Mitarbeiter von Rituals ein Schreiben vor, wonach man vom Warensortiment her eindeutig als Drogerie einzustufen sei. Ähnlich argumentierten die Mitarbeiter von Douglas.

Vom Schwerpunkt des Sortiments her ein Drogeriemarkt? Die Region Hannover sah das anders. Die Polizei schloss zwei Filialen in der City. Quelle: Nancy Heusel

Die Polizeibeamten hätten daraufhin Rücksprache mit der Region Hannover gehalten, sagte der Polizeisprecher. „Von dort gab es dann die Rückmeldung, dass Douglas und Rituals nicht als Drogerien zu sehen sind.“ Daraufhin mussten die Kunden die Geschäfte verlassen und die Mitarbeiter die Türen schließen.

Douglas entschuldigte sich am Donnerstag für die Öffnung. Die Kette hatte bundesweit etwa ein Viertel ihrer Filialen geöffnet gehalten. Für viele Menschen sei die Entscheidung, einige Filialen mit Drogeriesortimenten offenzuhalten, nicht nachvollziehbar gewesen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

„Ab heute bleiben alle unsere deutschen Filialen daher bis auf Weiteres geschlossen“, erklärte die Chefin der größten deutschen Parfümeriekette, Tina Müller zudem beim Kurznachrichtendienst Twitter. Sie bat „diejenigen um Entschuldigung, die wir mit unserem Vorgehen befremdet oder vor den Kopf gestoßen haben“. Von Rituals war am Donnerstag keine Stellungnahme zu erhalten.

Für die Unternehmen hat die Trickserei keine Konsequenzen. Ein Bußgeld sei nicht zu befürchten, sagte eine Sprecherin der Region. „Wir haben das geprüft und sehen aktuell keinen Handlungsbedarf.“ Die Geschäfte seien schließlich mittlerweile geschlossen.

