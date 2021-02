Hannover

Auch in Hannover wird die Parfümeriekette Douglas eine ihrer Filialen schließen. Dem Unternehmen setzen die Corona-Krise und der zunehmende Onlinehandel zu. Europaweit will man 500 Filialen aufgeben. In Hannover trifft es den Standort in der Ernst-August-Galerie neben den Hauptbahnhof.

Douglas schließt Parfümerie in der Ernst-August-Galerie

Die Unternehmenszentrale in Düsseldorf bestätigte am Montag Informationen der HAZ über die Schließungspläne. Demnach sind zwölf Mitarbeitende in der Einkaufsgalerie von der Schließung betroffen, die für September geplant ist. Douglas hatte angekündigt, höhere Abfindungen als branchenüblich zahlen zu wollen. Zudem solle eine Transfergesellschaft gegründet werden.

Douglas betreibt sein hannoversches Hauptgeschäft in der Georgstraße. Darüberhinaus gibt es Filialen im Hauptbahnhof, in der Karmarschstraße sowie in Laatzen und Langenhagen. Diese seien alle akut nicht von einer Schließung bedroht, hieß es am Montag. Auch in den Nachbarstädten Celle, Hildesheim und Braunschweig stünden aktuell keine Geschäfte auf der Streichliste, hieß es in der Zentrale.

600 Beschäftigte müssen bundesweit gehen

Douglas-Vorstandschefin Tina Müller hatte die Schließungen in der vergangenen Woche angekündigt. Deutschlandweit sollen 58 von 430 Filialen betroffen sein mit insgesamt knapp 600 Mitarbeitenden. Die steigenden Mieten in den Innenstädten setzten dem Stationärhandel zu, dem nun in der Krise auch noch der Umsatz einbreche. Kundinnen und Kunden stellten zunehmend auf Onlinehandel um.

Die einmaligen Kosten der Schließungen beziffert Douglas mit rund 70 Millionen Euro, erhofft sich aber zugleich eine Steigerung des Gewinns um 100 Millionen Euro pro Jahr. Das liege zum einen an den Einsparungen, zum anderen daran, dass die Kundschaft bei Schließung einer Filiale häufig zur nächsten wechsele. Oder ins Internet ausweiche.

Onlinegeschäft knackt Milliardenschwelle

Douglas macht inzwischen ein Viertel seines Kosmetik- und Beauty-Umsatzes über das Internet. Das Onlinegeschäft hat im Kalenderjahr 2020 erstmals die Schwelle von einer Milliarde Euro überschritten. Der E-Commerce ist in den drei Monaten von Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um fast die Hälfte gewachsen.

Von Conrad von Meding