Dr. Martens eröffnet Geschäft in Hannovers Georgstraße

Hannover

Wechsel in prominenter Innenstadt-Lage: Der Accessoire-Shop von Fossil räumt sein Geschäft an der Ecke Georg- und Großer Packhofstraße. In Kürze soll hier der britische Trendshop Dr. Martens einziehen. Die Marke ist vor allem für ihre Schuhe bekannt, führt aber auch Bekleidung.

Vermittelt hat den neuen Mieter das auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierte Maklerbüro Lührmann aus Osnabrück. Die Vermittlung zeige, dass auch in schwierigen Zeiten erfolgreiche Abschlüsse möglich seien, sagt Geschäftsführer Andreas Grüß: „Wir freuen uns sehr, dass wir Dr. Martens nach Hannover holen und bei der Suche nach einem attraktiven Ladenlokal in prägnanter Ecklage unterstützen konnten.“ Lührmann hatte im vergangenen Jahr auch die Ansiedlung des Lego-Stores in direkter Nachbarschaft eingefädelt.

Anzeige

Hier wird schon ausgeräumt: Der Fossil-Shop in Hannovers Georgstraße. Quelle: von Meding

Dr. Martens ist nach Unternehmensangaben derzeit auf Expansionskurs in Deutschland. In den vergangenen drei Jahren habe die Marke insgesamt acht Flagshipstores in Berlin, Dortmund, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Bonn und Frankfurt am Main eröffnet.

Nachbarschaft von Lego-Store, JD-Sports und Pandora

In Hannover will das Unternehmen im Erdgeschoss des Eckgebäudes 104 Quadratmeter Verkaufsfläche beziehen. Dort soll es vor allem Schuhe für Damen, Herren und Kinder sowie Accessoires geben.

Im Vorjahr hatte die Freizeitbekleidungsmarke JD-Sports im Nachbarhaus das ehemalige Benetton-Geschäft bezogen, auch der Schmuckvertrieb Pandora ist dort eingezogen. Der Bereich der Großen Packhofstraße gilt als eine der besten Lagen Hannovers für überregionale Markengeschäfte.

Von Conrad von Meding