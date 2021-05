Hannover

Eine Impfung rückt für große Teile der Bevölkerung immer mehr in Reichweite. In manch einer Facharztpraxis lässt sich auch problemlos ein Impftermin bereits für die kommende Woche vereinbaren – mit dem Astrazeneca-Vakzin. Es geht gut voran, aber meist ist erstmal nur der Platz auf der Warteliste sicher. Vielen geht langsam die Geduld aus, sie wollen an die Reihe kommen. Hier und da wird auch gedrängelt, der Phantasie sind mitunter keine Grenzen gesetzt, wenn es um den Nachweis einer vermeintlichen Impfberechtigung geht. Im großen und ganzen aber gehe es in den Praxen bedächtig zu, sagt Helmut Anderten, Allgemeinmediziner, Impfexperte und Mitglied im Vorstand des Hausärzteverbandes in Niedersachsen.

Herr Dr. Anderten, wie ist die Lage in den Hausarztpraxen – auch bezüglich Dränglern und Priorisierung?

So etwas wie Drängeln gibt es - aber es geht eigentlich ganz geordnet zu. Doch es gibt auch Notwendigkeiten und Gründe medizinischer und epidemiologischer Art außerhalb der Priorisierungslisten – die wahrlich nicht immer vollständig sind. Nicht umsonst hat der Gesetzgeber bei der Öffnung der Impfkampagne für die Hausärzte auch ein ärztliches Ermessen freigestellt. Verkäuferinnen mit erheblichem Kundenkontakt - von der Bäckerei bis zur Schlachterei, vom Supermarkt bis zur Bekleidungsbranche – wollen sich zu Recht auch gern aktiv geschützt sehen. Schummeln mit falschen Daten gibt es bei uns eher nicht, wir haben ja alles auf der Chipkarte.

Wird Astrazeneca verimpft oder müssen bereits Dosen für Zweitimpfungen zurückgehalten werden?

Wir verimpfen alles was da ist, damit zumindest für eine gewisse Zeit möglichst viele Erstimpfungen und damit begonnener Schutz erreicht werden können. Die Akzeptanz von Astrazeneca ist nach Aufklärungsgesprächen kaum ein Problem. Da wir keine zuverlässigen Lieferzusagen erhalten und immer erst donnerstags für die kommende Woche planen können, ist die Prioritäteneinteilung etwas kompliziert. Wir gehen da mit medizinischem aber durchaus auch menschlichem Augenmaß vor.

Dr. Helmut Anderten, Vorstandsmitglied Hausärzteverband Niedersachsen. Quelle: Privat

Wie sind Angebot und Nachfrage beim Johnson & Johnson-Vakzin?

Das ist gar kein Thema, das Vakzin wird für die niedergelassenen Ärzte derzeit nicht angeboten – und kommt wegen der sehr praktikablen Einmalimpfung wohl auch eher für ältere Schüler und Handwerker in Frage.

Würde eine Praxis-Impfbrücke Sinn machen, also Listen mit Menschen, die nach Feierabend schnell noch die Restdosen verabreicht bekommen könnten?

Mit vernünftiger Planung, wie die Praxen sie gerade umsetzen müssen bei der geringen Zuteilungsmenge, kann man sich Reste nicht leisten. Und wenn der Fall doch eintritt: ein bis zwei Kandidaten aus der Nachbarschaft stehen immer parat.

Was wünschen sich die Hausärzte an politischen Vorgaben als Unterstützung im Praxisalltag?

Zum einen sicherere Lieferzusagen. Insbesondere jetzt, wo der Druck auf die Zweitimpfungstermine ansteht und Biontech eine größere indizierte Nachfrage erlebt wegen der Zweitimpfung nach Astrazeneca bei Patienten unter 60 Jahren. Zum anderen keine weiteren Versprechungen wie die angekündigte Aufhebung der Priorisierung und gleichzeitige Erweiterung der Impfangebote um Betriebsärzte oder für Jugendliche. Der Impfstoff muss ja gesichert sein.

Von Susanna Bauch