Manuel Hatake taumelt etwas, als er sich das sechste Paar Strumpfhosen überzieht. Er verzieht das Gesicht. „Ich merke gerade, dass meine Füße kalt werden. Da wird etwas abgeschnürt.“ Er nimmt eine Schere und beginnt, die Strumpfhosen an den großen Zehen aufzuschneiden, Schicht für Schicht. Er wackelt mit den Zehen, lächelt. Dann streift er eine Netzstrumpfhose über.

Schritt für Schritt verwandelt sich Manuel in Amber. Amber ist seine Persona, eine Drag Queen. Mit viel Make-up, Schaumstoffkissen an den Hüften und einer Perücke kommt der 24-Jährige seinem Ziel immer näher: der Darstellung einer Frau. Das ist Manuels Leidenschaft – doch in der Corona-Krise gibt es keine öffentlichen Veranstaltungen, auf denen er sich so zeigen kann.

Krise der Persönlichkeit

„Momentan versuche ich einfach abzuwarten, bis die Lockerungen kommen. In dieser Zeit etwas mit Amber zu machen fällt mir schwer“, sagt Manuel mit belegter Stimme. „Ich habe aber Pläne und Fantasien, die ich ausarbeite, um sie, wenn alles vorbei ist, nach außen zu tragen.“ Das Veranstaltungsverbot während der Corona-Krise trifft viele Künstler vor allem finanziell schwer – für Manuel bedeutet es eine Krise seiner Persönlichkeit.

„Ich fand Drag Queens schon als kleiner Junge interessant“, erzählt Manuel. Damals sei er ein großer Fan von Serien wie „ Sailor Moon“ gewesen. „Der Moment, wenn sich normale Mädchen in magische Personen verwandeln und gegen das Böse kämpfen, der hat mich motiviert und den Wunsch geweckt, mich auch zu verwandeln.“ Dann entdeckte er Drag und fand darin seine Möglichkeit zur Verwandlung. Heute nennt Manuel hauptsächlich Frauen und Drag Queens mit afrikanischer Abstammung als seine Idole. „Diese symbolisieren für mich Stärke und Selbstsicherheit.“ Besonders Beyoncé und Rihanna motivieren ihn momentan sehr.

Gesichtsform feminisieren

So schallt, während Manuel sich auf sein Make-up vorbereitet, die Musik der Popstars aus seiner Musikanlage. Er beginnt damit, bestimme Gesichtspartien mit Klebeband zurückzuziehen. „Das mache ich, um die Gesichtsform zu feminisieren“, erklärt er. „Dabei werden die Augen nach oben und zurück gezogen. Dadurch wirken sie größer und weiblicher.“ Dann mischt er diverse Farbtöne für die Grundlage, die seinem Gesicht einen ebenmäßigen Teint verleihen soll. Auch hebt er Partien seines Gesichts hervor, die weiblicher wirken sollen, und versteckt andere, die ihm zu männlich erscheinen.

Zuerst übermalt Manuel Hatake die Gesichtsformen mit Make-up. Quelle: Nele Schröder

Warme Energie ausstrahlen

Seit 2016 verwandelt er sich regelmäßig in Amber. „Amber bedeutet ja Bernstein, für mich aber außerdem ,warmer Zunder’“, erklärt er. „Als Amber möchte ich eine warme Energie ausstrahlen.“ Er lächelt kurz, dann konzentriert er sich wieder auf seine Maske. Auf seinen Augenlidern mischt er Rosa mit einem dunklen Lila, fügt als Effekt schimmernden Lidschatten hinzu. Ein besonderer Lidstrich verleiht seinen Augen einen erhabenen Ausdruck. „Drag bedeutet für mich Spaß und Sorglosigkeit“, sagt der 24-Jährige. „Mein Grundsatz dabei ist: Nichts muss, alles kann. In Drag will ich die Freiheit spüren, ich selbst zu sein.“

Fünf Stunden für Verwandlung

Manuel klebt sich Wimpern auf und malt sich die Lippen an, groß und dunkelrot. Dann setzt er sich seine Perücke auf, kombiniert sie mit einem Haarband und zieht sich ein fließendes Gewand an. „Mein Stil variiert, ich liebe die 20er-Jahre, gehe aber momentan auch in Richtung Afrika-Style, sehr ätherisch, aber auch sehr locker“, beschreibt er seine Wahl. „Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist: ,Was würde Amber jetzt tragen, fände sie das cool?’“ Manuel verstummt und blickt sich im Spiegel an. Fünf Stunden hat er für die Verwandlung gebraucht. Mit dem Ergebnis ist er zufrieden.

Hauptsächlich ein Hobby

Manuel erinnert sich an einen Abend in der Schwulen Sau, einer von Hannovers Schwulenbars, wo kurz vor Beginn der Corona-Krise eine Drag-Veranstaltung stattfand. Dafür wurde extra die bekannte deutsche Drag Queen Bambi Mercury gebucht. Sie nahm kürzlich an der neuen Castingshow „ Queen of Drags“ auf Pro7 teil. Manuel ist ein Fan von ihr, wollte den Abend aber auch nutzen, um anderweitig Kontakte mit den lokalen Queens der Schwulen Sau zu knüpfen. „Eine wirkliche Drag-Karriere strebe ich nicht offensiv an, würde mir in der Szene aber gerne ein Standbein aufzubauen“, sagt Manuel, der als Mediengestalter und Model arbeitet.

Manuel Hatake bei seinem Job als Model. Quelle: Fabian Siefert

Zurzeit von Erinnerungen zehren

Manuel erinnert sich auch an erstaunte Blicke von Passanten auf dem Weg in die Bar. „Manche starrten mir sogar mit offenem Mund hinterher. Ich finde es schon lustig, dass ich solche Reaktionen hervorrufen kann“, meint er dazu. Trotzdem sei er ungern alleine als Drag unterwegs. Unterstützung bekommt er von seinen Freunden, die von seinem Hobby wissen. Von seiner Familie sei nur seine Schwester eingeweiht, sagt Manuel. „Meine Eltern haben andere Einstellungen, ich weiß nicht, ob sie das verstehen würden.“

Eine Waffe gegen Normen

Viele setzten Drag mit Transsexualität gleich, weiß Manuel alias Amber. „Aber das hat nur in den wenigsten Fällen miteinander zu tun. Du musst nicht trans sein, um Drag zu machen, du musst nicht einmal schwul sein.“ Drag sei eine Kunstform, eine regelrechte Waffe gegen herrschende Normen. „Gerade als schwuler Mann ist es manchmal schwierig, dem Stigma zu entkommen, dass Homosexualität mit Weiblichkeit einhergeht. Deshalb bedeutet Drag für mich auch, dieses Stigma, diese Weiblichkeit zu meiner Stärke zu machen“, sagt Manuel. „Klar wird man manchmal komisch angeguckt. Aber wir sind nicht gruselig, am Ende sind wir auch nur Menschen.“

Von Nele Schröder