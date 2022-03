Hannover

Bei der Klimastreik-Demo am Freitag in Hannover darf die Sängerin Ronja Maltzahn nicht auftreten – weil sie eine weiße Hautfarbe hat und trotzdem kunstvoll-filzige Haare trägt, die sogenannten Dreadlocks. Die drastische Absage der Fridays-for-Future-Bewegung hat überregional heftige Empörung und Unverständnis ausgelöst. Jetzt wird allmählich klar, was der Hintergrund war.

Entschuldigung an Ronja Maltzahn

Die Fridays-Aktivistinnen und -Aktivisten haben sich am Mittwochabend bereits schriftlich entschuldigt – vor allem für die Formulierung, Ronja Maltzahn hätte doch noch auftreten dürfen, wenn sie sich bis Freitag die Haare abschneide. Das „war unsensibel formuliert und hätte so nicht abgeschickt werden dürfen“, heißt es selbstkritisch in der Stellungnahme.

Klimacamp vor dem Rathaus: Bei den Aktivistinnen und Aktivisten gab es offenbar harte Auseinandersetzungen auch um Alltagsrassimus im Camp. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Der „Eingriff in die Privatsphäre der Künstlerin“ sei dem Fridays-Team vor allem deshalb unangenehm, weil „Frauen in dieser sexistischen Gesellschaft häufig aufgrund ihres Aussehens zurechtgewiesen werden und sich nicht frei so kleiden und zeigen können, wie sie wollen“. Daher empfinde man die Form der Absage als grenzüberschreitend.

Dreadlocks als „kulturelle Aneignung“?

In der Sache aber bleibt die Klima-Kampagne bei ihrer Position. Wenn Menschen mit weißer Hautfarbe Dreadlocks trügen, handele es sich um sogenannte kulturelle Aneignung. Die Filzfrisur sei „erst durch die Versklavung Schwarzer Menschen aus afrikanischen Ländern und Indien in die USA gebracht“ worden, wo sie zum Widerstandssymbol der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung geworden sei. Lesen Sie hier die vollständige Stellungnahme von Fridays for Future Hannover.

Interne Debatten beim Klimacamp

Was bisher öffentlich nicht bekannt war: Im Klimacamp, das unter anderem unter Beteiligung der Fridays-for-Future-Bewegung gut 150 Tage lang vor dem Rathaus ausgeharrt hatte, hat es heftige interne Debatten um den Umgang mit Alltagsrassismus gegeben. Dabei sahen sich auch die wohlmeinenden Fridays-Aktivisten heftigen Vorwürfen ausgesetzt. Das geht aus einem Brief hervor, der der Stellungnahme als Fußnote angeheftet ist.

Der zweiseitige Brief stammt von Menschen mit dunkler Hautfarbe (BPoC oder „Black and People of Colour“), die nach eigenen Angaben am Klimacamp zumindest zeitweilig teilgenommen haben, aber substanzielle Kritik an der Organisation üben. Er trägt kein Datum, stammt aber offenbar aus dem Herbst 2021.

„Dominanz weißer Perspektiven“

Unter anderem richtet sich die Kritik dagegen, dass bei öffentlichen Stellungnahmen ausschließlich hellhäutige Menschen und Menschen ohne Rassismuserfahrung für das Camp sprächen. Insgesamt sei eine „Dominanz weißer Perspektiven“ beim Klimacamp zu beobachten. Die Absenderinnen und Absender des BPoC-Briefes betonen zwar, dass sie die Inhalte und Ziele des Camps im Grundsatz unterstützten und wichtig fänden. Insgesamt aber gebe es eine „ungenügende Auseinandersetzung mit den eigenen Rassismen der überwiegend weißen Organisatorinnen und Organisatoren sowie Teilnehmender“.

Ausdrücklich angesprochen wird dabei das Tragen von Dreadlocks durch Weiße. Die Frisur, ursprünglich entstanden durch eine Ablehnung von Kämmen und Bürsten, wird heute in monatelanger Hingabe gepflegt, weil sie mit den glatten mitteleuropäischen Haaren gar nicht so leicht realisierbar ist. In dem Schreiben heißt es, die Frisur sei inzwischen zum „Erkennungssymbol von Ökoaktivismus und vielen linken Szenen“ verkommen. Ihre Trägerinnen und Träger würden aber verkennen, dass weiße Menschen immer zum privilegierten Teil der Weltbevölkerung gehörten, auch wenn sie Dreadlocks als modisches Accessoire trügen.

Nächste Woche ein Gespräch

Diese Auseinandersetzung sei der Hintergrund gewesen, warum Hannovers Fridays-Bewegung der Sängerin Ronja Maltzahn abgesagt habe – in einer Form, die man ausdrücklich bedauere, wie eine Sprecherin am Donnerstagmorgen sagte.

Die 28-jährige Maltzahn hatte den Vorgang öffentlich gemacht und mitgeteilt, sie fände es „sehr schade, dass ich wegen meines äußeren Erscheinungsbildes, meiner Dreadlocks und meiner hellen Hautfarbe als anstößig“ empfunden werde. Maltzahn sagte, die Kritik treffe sie, denn für sie sei „eigentlich Fridays for Future eine Organisation, von der ich eine Menge halte“. Für die kommende Woche hat man sich zum Gespräch verabredet.