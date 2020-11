Ihn kennen nicht nur Gourmets: Kochprofi Tim Mälzer war am Mittwoch auf Einkaufstour in der Markthalle in Hannover, wo eine neue Folge für die Vox-Serie „Kitchen Impossible“ gedreht wurde. Eigentlich wollte er inkognito bleiben, doch der „Küchenbulle“ wurde trotz Corona-Maske erkannt.