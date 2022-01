Hannover

Anlässlich des dritten Geburtstages der Fridays-for-Future-Proteste in Hannover haben am Freitagmittag Hunderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene für mehr Klimaschutz protestiert. Das Motto, das auf den Transparenten stand: „3 Jahre älter, der Planet wird nicht kälter!“

Mit FFP2-Masken zogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Opernplatz durch Hannover, bis zur Abschlusskundgebung am Küchengarten in Linden. Der langgezogene Demozug reichte zeitweise vom Landtag bis zum Aegidientorplatz. Das Team von „Fridays for Future“ sprach von etwa 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Polizei Hannover meldete 760.

Wir haben uns auf der Demo mit Protestierenden aus verschiedenen Altersklassen darüber unterhalten, wie sie auf die letzten drei Jahre zurückblicken und was die Bewegung ihrer Meinung nach erreicht hat.

Helen Knorre, 18, Sprecherin von Fridays for Future Hannover

Helen Knorre freut sich über die kleinen Erfolge der Klimabewegung, mahnt aber, dass noch viel mehr zu tun sei. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

„Vor ziemlich genau drei Jahren gab es den ersten Klimastreik in Hannover. Seitdem sehen wir, dass die globale Klimarechtsbewegung immer größer und stärker wird. Dennoch steuern wir weiter auf eine Klimaerhitzung von ungefähr 2,7 Grad Celsius zu.

In den drei Jahren hat sich viel getan. Es gibt eine große Veränderung im Bewusstsein dafür, dass Klimaschutz nötig ist. In Hannover haben wir mit erkämpft, dass das Kohlekraftwerk Stöcken schon 2026 abgeschaltet werden soll. Die Region will 2035 klimaneutral sein.

„Ich bin stolz, dass unsere Bewegung immer noch so stark ist“

Viel wichtiger ist aber, was nicht passiert ist. Es gibt immer noch nicht genug Maßnahmen, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten und den Planet lebenswert zu halten. Deshalb demonstrieren wir weiter für einen sozial gerechten Systemwandel.

Auf der einen Seite bin ich stolz, dass unsere Bewegung immer noch so stark ist. Aber wir sind trotzdem enttäuscht und wütend, dass noch nicht mehr passiert ist, obwohl völlig klar ist, dass mehr nötig wäre.“

Jens Clausen, 63, engagiert bei den Scientists for Future

Jens Clausen gehört zu den Gründungsmitgliedern der Scientists for Future, die die ursprüngliche Jugendbewegung von wissenschaftlicher Seite unterstützt. Quelle: Samantha Franson

„Es hat sich in den drei Jahren seit dem Beginn der Proteste gezeigt, dass die Fridays nicht alleine auf der Welt sind. Zu Anfang gingen Schülerinnen und Schüler auf die Straße, und Christian Lindner brachte seinen blöden Spruch, dass man Klimaschutz den Profis überlassen solle. Dann haben wir uns im März 2019 mit einer von 27.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterzeichneten Petition hinter die Bewegung gestellt.

„Wir sind nicht mehr bei null“

Seitdem ist die Debatte, ob Klimaschutz überhaupt nötig ist, ruhiger geworden. Fridays und Students for Future machen Druck auf der Straße, und die Scientists for Future bemühen sich, mit ihren Mitteln Lösungen vorzuschlagen und ins Gespräch zu bringen. Außerdem hat sich ein erheblicher politischer Arm entwickelt, der teilweise bis in Parlamente reicht.

Das Motto des dritten Geburtstags ist ja: „Drei Jahre älter – der Planet wird nicht kälter.“ Einerseits stimmt das. Andererseits sind wir nicht mehr bei null. Das lässt sich auch an Wahlergebnissen ablesen. Im hannoverschen Rat sind die Grünen die stärkste Fraktion, die FDP ist nicht mehr in der Ratskoalition. Das macht ein bisschen mehr grüne Politik möglich. In der Regionsversammlung haben wir Rot-Grün, nicht mehr die CDU. Merkel ist weg. Es geht alles nicht schnell genug und macht einen kritischen Geist nicht glücklich. Aber es ist auch nicht nichts, oder?!

Philine Betker, 24, engagiert bei Students for Future

Maren Schenke (links) und Philine Betker sind fast von Anfang an bei den Klimademos in Hannover mit dabei. Quelle: Samantha Franson

„Ich gehe seit Juli 2019 auf die Klimademos und engagiere mich seit August 2019 bei den Students for Future. In den Jahren seit Beginn hatten wir riesige Demos und haben die Massen mobilisieren können.

Etwas ausgebremst wurde das erst durch die Corona-Pandemie, weil dann eine Weile einfach nicht mehr so große Veranstaltungen möglich waren. Die Demos sind seitdem kleiner, trotzdem sieht man auch heute wieder, dass immer noch viele rausgehen und laut werden. Das ist sehr beeindruckend, finde ich. Aber eben auch nötig, weil sich eben immer noch nichts oder nicht genug tut.

Auch wenn sich noch nicht viel getan hat, bekommen wir mit, dass wir gehört werden und das Thema auf die Agenda setzen. Ich bin überzeugt davon, dass wir noch mehr erreichen, wenn wir nicht aufgeben.“

Maren Schenke, 31, engagiert bei Students for Future

„Klimapolitisch hat sich definitiv noch nicht genug verändert. Aber man merkt immer mehr, dass das Thema in der Bevölkerung viel wichtiger geworden ist. Ich finde, das merkt man alleine schon, wenn man sich die Werbung anschaut, wo es heute viel mehr um Nachhaltigkeit geht als früher. Da gibt es definitiv einen Wandel.

„In der Politik kommt noch nicht genug an“

Aber in der Politik kommt noch nicht genug davon an. Ich glaube, dass Politikerinnen und Politiker einfach Angst davor haben, dass die Bevölkerung nicht mitziehen würde.

Von der heutigen Demo erhoffe ich mir zweierlei: Zum einen Aufmerksamkeit dafür, dass Klimaschutz immer noch ein drängendes Thema ist, auch wenn andere Themen gerade im Fokus stehen. Andererseits wollen wir – wie gesagt – betonen, dass in den drei Jahren viel zu wenig passiert ist und wir immer noch hier stehen und demonstrieren müssen.“

Von Yannick von Eisenhart Rothe