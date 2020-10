Drei Oldtimer in Hannover zerstört: Es war wieder Brandstiftung

Hannover

Die Oldtimer in der Tiefgarage in Hannovers Südstadt sind absichtlich angezündet worden. Zu diesem Ergebnis kommen die Brandermittler der Polizei. Gleichzeitig prüfen die Beamten nun Zusammenhänge zu den vorherigen drei Oldtimer-Bränden seit Mitte August in der Südstadt und in Waldhausen. Damit sind nun schon sechs alte Fahrzeuge mutwillig zerstört worden, der Gesamtschaden beträgt inzwischen annähernd eine Million Euro.

Zur Galerie In einer Tiefgarage in Hannovers Südstadt ist am Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Dabei wurden drei Autos zerstört und es kam zu massiven Rauchentwicklungen. Menschen wurden aber nicht verletzt.

„Wir gehen derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus“, sagt Polizeisprecherin Jessika Niemetz über das Feuer am Sonntag. Demnach brach der Brand sowohl am VW Käfer als auch Mercedes SL aus. Ein daneben geparkter BMW 2000 wurde ebenfalls zerstört. Alle Oldtimer stammen ungefähr aus den Siebzigerjahren. Der Schaden an den Fahrzeugen und der Tiefgarage wird auf mindestens 400.000 Euro geschätzt. Es ist damit das Feuer des mutmaßlichen Oldtimer-Brandstifters mit dem bisher größten Schadensumfang und gleichzeitig erstmals die zweite Tat innerhalb eines Monats.

Schaden bereits 800.000 Euro

Die Polizei prüft nun umso mehr Zusammenhänge zu den drei sehr ähnlichen Tiefgaragen-Bränden, die maximal einen Kilometer von einander entfernt ausbrachen. Am Abend des 12. August brannte erstmals ein Oldtimer an der Hildesheimer Straße südlich der Gilde-Brauerei – der Brandort liegt nur wenige Hundert Meter vom jüngsten Feuer entfernt. Am 25. September wurde dann ein alter VW Käfer an der Straße An der Tiefenriede zerstört, vergangene Woche Dienstag ein Jaguar MK II an der Güntherstraße. In allen drei Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus, mit dem jüngsten Feuer steigt der Gesamtschaden auf mindestens 800.000 Euro.

Der Einsatz der Feuerwehr am Sonntag begann gegen 15.15 Uhr und zog sich über mehr als vier Stunden hin. Fast 80 Retter waren mit drei Löschzügen in der Südstadt, 35 Bewohner der über der Tiefgarage gelegenen Mehrfamilienhäuser mussten ins Freie. Neben den Oldtimern wurden nach Feuerwehrangaben auch 26 weitere Autos teils schwer durch Rußniederschlag in Mitleidenschaft gezogen. Die Tiefgaragendecke musste vorsorglich von einem Statiker untersucht werden, es besteht aber keine Einsturzgefahr. Weil allerdings die Elektrik stark beschädigt wurde, ist ein Mehrfamilienhaus aktuell unbewohnbar.

Weiterhin kein Verdächtiger

Einen Verdächtigen hat die Polizei bislang noch nicht. „Es gibt keine konkreten Hinweise“, sagt Sprecherin Niemetz. Aus diesem Grund hoffen die Ermittler weiter auf Zeugen. Die Kriminalpolizei ist erreichbar unter Telefon (0511) 109 55 55.

Von Peer Hellerling