Hannover

Niedersachsens Schulen sind wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Das niedersächsische Kultusministerium hat bisher einen Neustart des Schulbetriebs für den 20. April geplant, entscheidet aber erst nach Ostern, ob der Unterricht dann wirklich wieder losgeht. Das Ministerium prüft darum auch andere Szenarien, je nach Verlauf der Epidemie. Aber was bedeutet das, wenn die Schule nicht Ende April wieder losgeht, sondern erst Ende Mai? Oder wenn die Schulen gleich bis zu den Sommerferien dicht bleiben? Wir haben uns die drei Szenarien angesehen und erläutern, was auf Schüler, Lehrer und Eltern zukäme.

Szenario 1: Schulstart nach den Osterferien

Schulstart noch im April? Der ausgefallene Stoff ließe sich nachholen. Quelle: Chris Gossmann

Es ist mit Sicherheit das geringste Problem: Wenn die Corona-Lage es zulässt, starten die Schulen nach den verlängerten Osterferien am 20. April wieder ihren Betrieb. Die Schüler haben dann knapp drei Wochen Unterricht verpasst: zwei Wochen vor den Ferien plus drei Tage nach dem offiziellen Ferienende in Niedersachsen. „Den Stoff könnten Lehrer in abgespeckter Form in den kommenden Wochen einbauen“, sagt Horst Audritz vom Philologenverband Niedersachsen.

Insgesamt waren die Schüler dann fünf Wochen nicht mehr in der Schule. „Deshalb ist es wichtig, dass die Eltern auf einen strukturierten Tagesablauf achten“, meint der ehemalige Lehrer Audritz. Lehrer knüpfen dann in der Regel an das an, was zuletzt vor den Ferien Thema war.

Das niedersächsische Kultusministerium rechnet aktuell damit, dass die Schulen nicht von einem auf den anderen Tag wieder im Normalbetrieb fahren können. Eine Möglichkeit, über die nachgedacht wird: eine gestaffelte Rückkehr der Jahrgänge einer Schule. Unterricht könne nur unter Gewährleistung der Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts stattfinden.

Szenario 2: Bis Ende Mai zu Hause

Zwangspause bis Mai? Heim-Aufgaben für die Schüler dürften dann auch benotet werden. Quelle: Ulrich Perrey/dpa

Viele Eltern und Lehrer rechnen bereits damit: Die schulische Zwangspause wegen des Coronavirus könnte sich noch Wochen hinziehen. Doch dürfen die Lernangebote von Lehrern dann weiter unverbindlich bleiben, wenn sie ihre Schüler bis Ende Mai oder Anfang Juni nicht in der Schule sehen?

Das Kultusministerium erarbeitet für diesen Fall aktuell Regelungen für das häusliche Lernen der Schüler unter Anleitung der Lehrkräfte. Arbeitsaufträge für die Arbeit zu Hause könnten die Lehrer im Unterschied zum bisherigen Stand dann auch bewerten. Die Schüler sollen Aufgaben bekommen, die sie – ganz analog – mit ihren Büchern und Arbeitsheften bearbeiten. Die Lehrer sollen sie dabei „bestmöglich“ unterstützen – per Telefon, E-Mail, Post oder Chat mit der Klasse.

Schüler, Lehrer und Eltern können auch auf Lernangebote in der Bildungscloud auf dem Niedersächsischen Bildungsserver (Nibis) zurückgreifen. Ein Problem: Wenn Geschwister und Eltern im Homeoffice sich einen heimischen Computer teilen, bleibt für jeden nur eine begrenzte Zeit. Und Lehrer mit 180 Schülern werden nicht jedem täglich eine Rückmeldung geben können.

Szenario 3: Pause bis Sommer

Kein Unterricht mehr bis zum Sommer? Die Schulen müssten die Lehrpläne dann neu zuschneiden. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Für die meisten Eltern wäre es ein Albtraum: Wenn die Ansteckungsfälle durch das Coronavirus nicht zurückgehen, könnten die Schulen auch bis zu den Sommerferien geschlossen bleiben. Das Kultusministerium hat die Lehrer bereits angewiesen, bis zum 15. April vorsorglich die Zeugnisnoten für das zweite Halbjahr auf Basis der bisherigen Leistungen vorzubereiten.

„Das geht dann nicht anders. Wir müssen mit einer Notsituation fertig werden. Man wird das akzeptieren müssen“, meint Horst Audritz vom Philologenverband. In diesem Fall komme es noch stärker darauf an, dass die Lehrer ihre Schüler in dieser Zeit mit Aufgaben versorgten. „Die Lehrkräfte müssten alle Möglichkeiten nutzen, wie sie ihre Schüler in verkürzter Form unterrichten“, sagt Audritz.

Lässt sich das Verpasste im nächsten Schuljahr nachholen? Die Schulen müssen ihre Stoffverteilungspläne dazu neu zuschneiden – und vieles streichen. Die Ungleichheit zwischen digital gut ausgestatteten Schulen und den vielen anderen dürfte sich verschärfen. Und: Manche Eltern und Lehrer unterstützen das Lernen zu Hause sehr viel besser als andere.

Lesen Sie auch

Von Bärbel Hilbig