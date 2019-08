Drei Verletzte in Hannover: Punker werfen Böller auf Anhänger der Emo-Szene

Hannover

Mitglieder der Punker- und der Emo-Szene sind am Sonnabend am Opernplatz aneinander geraten. Es gab Prügelszenen, außerdem wurden Böller geworfen. Dabei wurden drei Personen verletzt, die Polizei musste einschreiten. Die Beamten stellten Feuerwerkskörper sicher und erteilten Platzverweise. Kurze Zeit später gerieten beide Lager erneut aneinander, die Polizei umstellte den Opernplatz.

Die Schlägerei nahm ihren Anfang gegen 14.30 Uhr am Cora-Berliner-Weg neben der Oper. Dort hatten sich rund 20 Punker versammelt, aber auch etwa 60 Anhänger der sogenannten Emo-Szene. Anhänger dieser Jugendkultur kleiden sich gern schwarz und haben einen starken Hang zur Emotionalität. Zunächst sollen sich beide Lager beleidigt haben, dann warfen die Punker Böller auf ihre Kontrahenten. „Dabei erlitten ein 28 und 24 Jahre alter Mann jeweils ein Knalltrauma“, sagt Polizeisprecherin Isabel Christian.

Polizei findet zahlreiche Böller

Die Beamten kontrollierten die beiden Gruppen und stellten zahlreiche Feuerwerkskörper sicher. Eine Person, die sich nicht ausweisen konnte, wurde zudem zur Identitätsfeststellung vorübergehend mit zur Wache genommen. Christian: „Zwei weitere erhielten einen Platzverweis.“

Doch damit nicht genug: Nur eineinhalb Stunden später entfachte sich der Streit erneut, „wieder wurden Feuerwerkskörper geworfen“, sagt Christian. Ein Jugendlicher wurde zwar von einem Böller getroffen, blieb aber unverletzt. Eine 24-Jährige trug allerdings leichte Blessuren am Oberkörper davon, weil sie in eine Schlägerei geraten war. Die Polizei umstellte den Platz und nahm von allen die Personalien auf. Sie ermittelt unter anderem wegen Beleidigung und in vier Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von Peer Hellerling