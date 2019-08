Drivers next startet Carsharing-Angebot in Hannover

Hannover

Und noch ein Mobilitätsanbieter soll Hannover erobern: Das Garbsener Unternehmen Drivers next will in den nächsten Tagen ein neues Carsharing-Angebot in der Landeshauptstadt starten. Grundlage ist – wie bei E-Scootern und bei Leihrädern – das sogenannte Free-floater-System: Innerhalb eines definierten Gebiets dürfen die Wagen an jedem öffentlichen Parkplatz abgestellt werden und werden vom nächsten Nutzer per App gefunden und gemietet.

Knapp 100 Fahrzeuge sind bereits in der Stadt, sagte Drivers-next-Geschäftsführer Konstantin Schmidt der HAZ. Die meisten seien Smarts mit zwei Sitzen, es gebe aber auch kleine Transporter im Angebot, „für den Studentenumzug“. Alle haben einen Benzinmotor. In der Spitze plant das Unternehmen mit 500 Fahrzeugen.

Buchen per App

Wer Kunde werden will, muss die kostenlose App herunterladen. In der App muss er zunächst eine Bezahlmethode festlegen und seinen Führerschein einscannen. Die Lizenz wird zunächst überprüft, bevor die App vom Unternehmen für Buchungen freigeschaltet wird.

Eine Grundgebühr oder Mitgliedschaft gibt es nicht – das unterscheidet die Firma von den meisten anderen Carsharing-Anbietern. Abgerechnet wird nur die gefahrene Strecke, der niedrigste Preis beträgt 79 Cent pro Kilometer. Für längere Strecken gibt es Pauschalpreise: So kann der Wagen für sechs oder 24 Stunden gebucht werden, die ersten 50 bzw. 100 Kilometer sind dann im Preis inbegriffen.

Das dürfte für Hannoveraner zumeist nur dann interessant werden, wenn sie das Geschäftsgebiet verlassen wollen, das auf der Homepage von Drivers next angezeigt ist und im Wesentlichen das Stadtgebiet Hannovers umreißt. Eine Fahrt nach Hildesheim oder Kassel oder noch weiter ist möglich, doch der Mietvorgang kann nur im Geschäftsgebiet beendet werden. Und da werden dann die Zeitlimits von sechs oder 24 Stunden relevant.

Keine Reservierung, aber auch kein Zeitdruck

Noch ein Unterschied zu klassischem Carsharing: Die Autos können nicht vorab reserviert, sondern nur direkt zu dem Bedarfszeitpunkt per App gebucht werden. Wer dann keinen Wagen findet, muss auf den nächsten hoffen oder hat Pech gehabt. Auf der anderen Seite gibt es damit für Fahrer nicht den Druck, den Wagen zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort wieder abliefern zu müssen.

Das Angebot richte sich an Stadtbewohner, die gelegentlich Auto führen, aber nicht unbedingt eines besitzen wollten, sagt Schmidt. „Der Trend geht zum Teilen.“ Ein eigenes Auto stehe die meiste Zeit herum. Drivers next könne damit dazu beitragen, dass die Zahl der Autos insgesamt abnehme – diesen Anspruch zumindest teilt das Unternehmen mit den klassischen Carsharing-Anbietern.

Von Heiko Randermann