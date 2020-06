Hannover

Eine Familienrichterin am Amtsgericht Hannover hat einem drogensüchtigen und dealenden Vater, der derzeit in der Justizvollzugsanstalt Hannover in U-Haft sitzt, das Sorgerecht für seine zwei kleinen Kinder entzogen. Außerdem darf der 33-Jährige die zehn Jahre alte Tochter und den fünf Jahre alten Sohn für die nächsten zwei Jahre nur in Begleitung Dritter sehen – und das nur im Gefängnis. Grundlage des Beschlusses war die Analyse von Haarproben der Kinder, die im August 2019 und im Februar 2020 vorgenommen wurden. Ärzte fanden bei der Zehnjährigen Spuren des Cannabis-Wirkstoffs THC, bei dem Fünfjährigen wurden sogar Spuren von Kokain und Amphetaminen in höherer Konzentration festgestellt.

Durchaus liebevoller Umgang mit den Kindern

Der Vater ist dem Jugendamt aufgrund seines Drogenkonsums und Gewalttaten gegen seine frühere Partnerin seit 2012 bekannt. 2017 trennte sich das Paar, das Sorgerecht wurde aufgeteilt und dem Vater in bestimmten Grenzen ein Umgang mit seinen Kindern gewährt. Dabei ging der Mann nach den Feststellungen der Familienrichterin durchaus liebevoll mit Sohn und Tochter um, es entwickelte sich eine intensive Bindung der beiden zu ihrem Vater.

Waffen in der Wohnung

Doch offenbar ging es bei dem 33-Jährigen zu wie in einem Taubenschlag, ständig gaben sich Rauschgiftkäufer die Klinke in die Hand. Bei drei Durchsuchungen seiner Wohnungen zwischen Juni 2018 und April 2020, zuletzt in Marienwerder, entdeckte die Polizei teilweise offen herumliegende Drogen wie Cannabis, Amphetamine und Ecstasy. Auch stießen die Beamten auf mehrere Einhandmesser, einen Schlagring und eine Machete. Nach Auskunft des Landgerichts Hannover sind gegen den Dealer drei Verfahren anhängig. In einem Fall spricht die Anklage von 60-fachem bewaffneten Handeltreiben mit nicht geringen Mengen Drogen, 28-mal davon mit Personen unter 18 Jahre. Sollte der Vater verurteilt werden, droht ihm eine Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren.

Mehrfach war der 33-Jährige in den Vorjahren von Gericht und Jugendamt darauf hingewiesen worden, dass er seine Kinder vor dem Kontakt mit Betäubungsmitteln schützen muss. Fachleute gehen davon aus, dass THC bei jungen Menschen zu Entwicklungsstörungen und ein Kontakt mit Amphetaminen und Kokain zu Konzentrationsproblemen und Schlafstörungen führen kann.

Übertragung beim Kuscheln

Nach Auffassung der Richterin dürften sich Drogenbestandteile beim Kuscheln zwischen Vater und Kindern übertragen haben, auch hätten Sohn und Tochter die Drogen sicherlich angefasst und möglicherweise sogar – oral – probiert. Zudem habe der ständige Umgang der Kinder mit Drogensüchtigen und der laxe Umgang des Vaters mit Betäubungsmitteln die Gefahr erhöht, so das Gericht, dass die Zehnjährige und der Fünfjährige selbst drogenabhängig werden.

Einen Prozesstermin für den seit April 2020 einsitzenden 33-Jährigen gibt es noch nicht. Doch will er sich nicht mit dem Entzug des Sorgerechts abfinden: Er hat gegen den Beschluss des Familiengerichts Beschwerde beim Oberlandesgericht Celle eingelegt. Die Kinder leben weiterhin bei der Mutter in Ahlem – und sehen ihren Vater jetzt wesentlich seltener als früher.

Von Michael Zgoll