Die Polizei Hannover hat zum Wochenstart mehrere Drogendealer und Konsumenten im Steintorviertel und am Marstall gefasst. Die Ermittler beschlagnahmten Cannabis und Bargeld, insgesamt wurden 13 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Aktion sei aber keine Revanche gewesen, weil sich am Wochenende eine Menschenmenge der Polizei in den Weg gestellt hatte.

Die Ermittler wurden zunächst auf einen 22-Jährigen an der Reitwallstraße aufmerksam, der Drogen an einen Mann verkauft hatte. Bei der Kontrolle wurden beim mutmaßlichen Dealer leere Beutel entdeckt, sein Kunde hatte drei Marihuana-Einheiten bei sich. Nur wenig später fiel den Beamten ein 24-Jähriger auf, der Cannabis an zwei Kunden verkaufte. Hier fanden die Polizisten neben Drogen auch zehn Euro Dealgeld.

Keine Revanche für Vorfall am Sonnabend

Danach verfolgten die Ermittler einen 23-Jährigen bis in die Calenberger Neustadt, der ebenfalls Cannabis an zwei Männer verkauft hatte. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten 20 Euro Dealgeld. Da der Verdächtige keinen festen Wohnsitz hat, sollte er noch am Dienstag einem Richter für ein beschleunigtes Verfahren übergeben werden. Abgesehen davon entdeckten die Ermittler bei drei weiteren Dealern weitere Marihuana-Einheiten und Dealgeld.

Laut Behördensprecher Philipp Hasse hatte die Maßnahme aber nichts mit dem Vorfall am Sonnabend zu tun, als am Marstall bis zu 250 aggressive Menschen der Polizei gegenüber standen – Beteiligte waren nach HAZ-Informationen der Dealerszene des Steintorviertels zuzuordnen. Hasse: „Die jetzige Aktion war eine regelmäßig stattfindende Kontrolle.“

GdP fordert Solidarität von der Politik

Unterdessen hat der Vorfall den Landtag erreicht: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat alle Fraktionen schriftlich aufgefordert, sich mit der Polizei zu solidarisieren. „Die Politik muss klar darlegen, dass solche Aktionen wie am Wochenende nicht akzeptabel sind“, sagt GdP-Landeschef Dietmar Schilff. Dieser Rückhalt sei für die Kollegen sehr wichtig.

Allein im Zuständigkeitsbereich der Polizei Hannover stieg die Zahl der Gewalttaten gegenüber Polizisten zwischen 2015 und 2019 von 589 auf 732 Delikte. Schilff: „Wir dürfen nicht warten, bis die Lage eskaliert.“

Von Peer Hellerling