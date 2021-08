Hannover

Drogenhändler Rohelat B. muss wegen Handeltreiben von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in acht Fällen für vier Jahre und sieben Monate ins Gefängnis. Zu diesem Urteil kam die 19. große Strafkammer am Landgericht Hannover.

Der 32-Jährige hatte zwischen April und Mai 2020 etwa 15 Kilogramm Marihuana an Zwischenhändler verkauft. Von seinen Kunden verlangte er dafür 4000 bis 4200 Euro pro Kilogramm. Hinzu kommen 25 Gramm Kokain zu mindestens 40 Euro je Gramm. Etwa 38.000 Euro der daraus gewonnen Einnahmen muss B. nach Angaben des Landgerichts nun zurückzahlen. In dem Verfahren hatte B. ein Geständnis abgelegt.

Messenger geknackt

Bei seinen Machenschaften vertraute der 32-Jährige auf den verschlüsselten Messengerdienst Encrochat und dessen vermeintlichen Schutz vor Entschlüsselung der Nachrichten. Weil die Ermittler aber doch mitlesen konnten, flog der Dealer auf.

Das Strafverfahren gegen B. gehörte zu einer ganzen Reihe von Prozessen die mit der Entschlüsselung von Encrochat zusammenhängen. In Hannover, bundesweit und in ganz Europa müssen sich derzeit zahlreiche mutmaßliche Drogenhändler vor Gericht verantworten.

Etliche Verfahren gestartet

Im gesamten Bundesgebiet wurden bislang über 2250 Verfahren im Zusammenhang mit Encrochat eingeleitet. Es wurden 750 Haftbefehle vollstreckt und fast 3,2 Tonnen Cannabis, etwa 320 Kilogramm synthetische Drogen und knapp 400 Kilogramm Kokain sichergestellt. Das geht aus einer Zwischenbilanz des Bundeskriminalamts und der Generalstaatsanwaltschaft hervor.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Manuel Behrens