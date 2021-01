Hannover

Die Polizei hat bei Drogenkontrollen rund um den Hauptbahnhof Hannover Kokain, Heroin und Crack entdeckt. Bei den Einsätzen am Dienstag wurde zudem ein Beamter verletzt, als er einen flüchtigen Mann stoppte. Insgesamt überprüften die Ermittler sechs Dealer und Konsumenten. Die Kontrollen fanden statt, weil sich erneut Bürger über die Drogenszene beschwert hatten.

Der Angriff ereignete sich gegen 11.20 Uhr im Umfeld der Drogenhilfestation Stellwerk. Der Ermittler stoppte einen 24-Jährigen nach dessen kurzer Flucht. Doch der junge Mann setzte sich heftig zur Wehr. „Dabei schlug er dem 31 Jahre alten Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht“, sagt Behördensprecher Michael Bertram. Der Polizist erlitt zwar nur leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst aber nicht fortsetzen. Auch der 24-Jährige wurde leicht verletzt.

Heroin verkaufsfertig verpackt

Bereits gegen 10 Uhr fanden die Beamten bei einem 32-Jährigen auf dem Raschplatz diverse Tütchen mit Heroin. Die insgesamt 2,59 Gramm Heroin waren bereits verkaufsfertig verpackt und aufgeteilt. Eine Viertelstunde später beobachteten die Ermittler am Stellwerk einen 43-Jährigen dabei, wie er zwei Männern Kokain und Heroin verkaufte. Die 31 und 35 Jahre alten Konsumenten wurden umgehend kontrolliert.

Der Dealer wurde nach zwei weiteren Verkäufen an der Fernroder Straße aufgehalten. „ Drogen entdeckten die Beamten bei ihm zwar nicht“, sagt Bertram, „dafür wurden jedoch 1890 Euro beschlagnahmt.“ Außerdem nahmen die Ermittler das Fahrrad mit, das der 43-Jährige bei sich hatte – es war gestohlen. Er wurde festgenommen.

Fünf von sechs Verdächtigen freigelassen

Gegen 13.40 Uhr fanden die Polizisten schließlich noch Heroin und Crack bei einem 41-Jährigen am Raschplatz. Auch in diesem Fall wurden die Drogen beschlagnahmt. Mit Ausnahme des 43-jährigen Dealers wurden alle Kontrollierten nach Abschluss der Maßnahmen vorerst wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen sie dauern aber an.

Von Peer Hellerling