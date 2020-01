Hannover

Könnte die Stadt Hannover die Süchtigen- und Trinkerszene rund um den Bahnhof besser in den Griff bekommen, wenn sie das Angebot in der Drogenhilfestation Stellwerk deutlich erweiterte? Der Leiter des Hamburger Drob Inn, Peter Möller, warb bei einer Anhörung im Rathaus eindringlich für so einen Schritt. Im Sozialausschuss stand das Thema „Welche drogenpolitischen Schritte sind in Hannover in den nächsten Jahren wichtig“ auf der Tagesordnung. Experten von sechs großen Drogenhilfe-Einrichtungen, darunter der Sucht- und Jugendhilfeträger STEP, die christliche Drogenhilfe Neues Land oder die Beratungsstelle für Prostituierte, Phoenix, und dazu die Polizeidirektion Hannover, waren geladen. „Die Abhängigen konzentrieren sich bei uns rund um das Drob Inn, der Stadtteil St. Georg ist szeneleer“, sagte Möller. Die „Beschwerdelage“ sei „gleich null“.

„Wir erreichen fast alle“

Das ist umso überraschender bei den hohen Besucherzahlen, mit denen das Drob Inn leben muss. 400 Abhängige halten sich, so Möller, über den Tag verteilt dort auf. Allein zwischen 17 und 18 Uhr seien es oft zwischen 220 und 240 Abhängige zeitgleich. Auch drogenabhängige Flüchtlinge, eine schwierige Gruppe, kämen. Insgesamt seien 80 Prozent Migranten. Dennoch: „Wir erreichen fast alle“.

Möglich ist das offenbar dadurch, dass das Drob In im Unterschied zur hannoverschen Drogenhilfestation Stellwerk an fünf Tagen in der Woche bis 5 Uhr morgens geöffnet hat. Dazu gibt es 35 Notfallplätze, wo Drogenabhängige sich rund um die Uhr aufhalten können – und einen Videodolmetscherdienst. Innerhalb von zwei Minuten könne man in jeder Sprache jemanden zuschalten. Man habe dadurch einen ganz anderen Zugriff auf die offene Drogenszene. „Man kommt mit ein bisschen Ruhe mit den Abhängigen ins Gespräch“, sagt Möller, „dann kann man Hilfeschritte planen“.

Das Stellwerk soll demnächst sieben Tage die Woche geöffnet sein, allerdings werden die Öffnungszeiten verkürzt. Quelle: Katrin Kutter

70 bis 80 Besucher täglich im Stellwerk

Torsten Köster von STEP verwies darauf, dass das Stellwerk bald an sieben Tagen, wenn auch wesentlich kürzer öffne. 70 bis 80 Besucher zähle man dort derzeit täglich. 59 Drogennotfälle hätten 2019 versorgt werden müssen, darunter 35 Kokainabhängige. Ein großes Problem seien zurzeit albanische Dealer. Sie seien in der Regel nicht süchtig, betrieben den Drogenhandel also als „reines Geschäft“ und seien für Ansprachen kaum erreichbar. Ralf Leopold, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes Stadt und Region, zufolge sind dort auch die Möglichkeiten der Polizei begrenzt. Die albanischen Dealer kämen mit Touristenvisa für drei Monate, würden sie festgenommen und vor Gericht gestellt, würden sie durch neue Dealer ersetzt.

Wohnungslosigkeit ist großes Problem

Als immer größeres Problem beschrieben alle Akteure der Anhörung die Kombination von Sucht und Wohnungslosigkeit. Es kämen Prostituierte in die Beratungsstelle, die fünf, sechs Nächte nicht geschlafen hätten, dazu immer mehr Frauen, die sich prostituierten, um einen Übernachtungsplatz zu finden, sagte Katharina Pätzold von Phoenix. Sie wünsche sich mehr Ruhebetten, vor allem in geschützten Räumen für Frauen und dazu eine bessere Verzahnung von Wohnungs- und Suchthilfe.

Acht Drogentote im Jahr 2018 Insgesamt 14 Projekte im Bereich der Sucht- und Drogenhilfe hat die Stadt nach eigenen Angaben 2018 finanziell gefördert. Kostenpunkt: knapp über eine Million Euro. Dazu kamen Sachkosten von 50.000 Euro für die Alkoholprävention „Mehr Fun – weniger Alkohol“ des städtischen Jugendschutzes. 2019 erhöhte sich die Summe nach Angaben der Verwaltung auf mehr als 1,22 Millionen Euro. Unter anderem gab es mehr Geld für die Erweiterung der Öffnungszeiten im „ Stellwerk“ sowie das Programm „Suchtkranke in der Innenstadt“. 2020 soll noch einmal eine Erhöhung der finanziellen Mittel um 2,8 Prozent erfolgen. In Hannover gab es 2018 acht Drogentote, 2015 waren es noch zwölf gewesen. 4765 Verstöße gegen Handel und illegale Einfuhr verzeichnet die Stadt im neuesten Sucht- und Drogenbericht insgesamt. Die meisten Verstöße (3124) gab es bei Cannabis, gefolgt von Kokain (872) und Heroin (116 Fälle). jr

