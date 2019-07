Hannover

Bei einer Schwerpunktkontrolle hat die Polizei am Marstall drei Drogendealer festgenommen. Die Männer seien am Mittwoch dabei beobachtet worden, wie sie Marihuana an mehrere Kunden verkauft hätten, teilte die Polizei mit. Darüber hinaus wird gegen acht Konsumenten ermittelt. Der Ermittlungserfolg ist nach Angaben der Behörde auch ein Ergebnis der jüngst erhöhten Polizeipräsenz, um das Sicherheitsgefühl im Steintorviertel zu erhöhen.

Drogen in einem Beet vergraben

Die Beamten nahmen nachmittags einen 31-Jährigen fest, der mehrfach Drogen verkauft hatte und 21 Marihuana-Päckchen in einem sogenannten Bunker versteckt hatte. In seiner Wohnung bewahrte der Mann zudem weitere Drogen sowie 6000 Euro in bar auf. Ein 32-Jähriger hatte ebenfalls mehrere Tütchen Marihuana in einem Beet am Marstall vergraben. Am Abend fassten die Ermittler dann noch einen 28-Jährigen, der kurz zuvor Drogen verkauft haben soll. Außerdem lag gegen ihn ein offener Haftbefehl vor, der Mann kam ins Gefängnis.

Große Drogenrazzia am selben Tag

Am selben Tag führte die Polizei zudem eine Großrazzia gegen einen albanischen Drogenring durch. Neun Männer wurden dabei festgenommen, insgesamt wird aber gegen 16 Personen ermittelt. Den Verdächtigen wird zur Last gelegt, seit geraumer Zeit mit Kokain und Marihuana zu handeln. Die Männer sollen ihre Geschäfte überwiegend im Steintorviertel, entlang der Limmerstraße und rund um die Leibniz-Uni gemacht haben.

Von pah