Hannover

Zivilfahnder der Polizei Hannover haben am Dienstagabend drei Drogendealer im Umfeld des Hauptbahnhofs gefasst. Die Ermittler beobachteten die Männer zwischen 18 und 25 Jahren beim Handeln. Im Rahmen der mehrstündigen Kontrolle entdeckten die Ermittler zudem harte Drogen und mehr als 1400 Euro Bargeld.

Die Beamten der Polizeistation Raschplatz streiften bei ihrem verdeckten Einsatz rund um den Hauptbahnhof sowie durch die umliegenden Straßen. „Bereits nach kurzer Zeit stellten sie die ersten Verstöße fest“, sagt Behördensprecher Martin Richter. Insgesamt überprüften die Fahnder sechs Personen und leiteten vier Strafverfahren ein. Zudem entdeckten sie laut Richter Heroin, Kokain und 1440 Euro „mutmaßliches Dealgeld“.

Polizei kündigt weitere Kontrollen an

Bei ihren Kontrollen stellten die Ermittler unter anderem drei mutmaßliche Dealer im Alter von 18, 23 und 25 Jahren. Während der Jüngere und der Ältere dem beschleunigten Strafverfahren zugeführt wurden, konnte der 23-Jährige die Wache aufgrund fehlender Haftgründe wieder verlassen – die Ermittlungen gegen ihn dauern aber weiter an. Darüber hinaus kündigt die Polizei weitere gezielte Kontrollen in dem Deliktbereich an.

Seit Juni 2019 richtet die Polizeidirektion Hannover ihren besonderen Fokus auf das Gebiet rund um den Hauptbahnhof. Sie kooperiert mit der Bundespolizei, Bahn-Sicherheit und Protec, um das Sicherheitsgefühl zu steigern. Zudem wurde eine Kontrollzone am hinteren Ausgang inklusive Raschplatz eingerichtet, um dort Personen auch ohne konkreten Anlass zu überprüfen.

Von Peer Hellerling